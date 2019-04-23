В Facebook появилось видео, как в Душанбе двух молодых людей скручивают и пытаются затолкнуть в машину. Автор и очевидцы говорят, что это была «облава», устроенная сотрудниками военкоматов.
Инцидент произошел сегодня в 14:30 у столичного торгового центра «Пойтахт».
«Мы вышли после обеда на улицу, и увидели, как двоих парней лет 18 насильно хотят посадить в машину, - сказал один из очевидцев в интервью «АП». - Те явно не хотели садиться, сопротивлялись. Было очевидно, что это «облава». Когда люди начали снимать на телефоны, они сняли номера своей машины».
По словам очевидцем, один из парней смог вырваться и убежать. Другого – увезли. Номер машины Opel Astra, на которой, якобы, и проводилась облава, очевидцы также выложили в сеть - 3338BE07.
Призыв в армию начался 1 апреля и продолжится до конца мая. Глава республиканской комиссии по организации весеннего призыва новобранцев в ряды национальной армии, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим в начале кампании поручил соответствующим государственным органам призвать в ряды Вооруженных сил страны только здоровых и образованных молодых людей.
План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на сегодняшний день выполнен на 60%.
По данным Минобороны страны, в Хатлоне призывная кампания выполнена на 54%, в Согде - на 55%, в ГБАО – на 106%, в РРП - на 56%, в городе Душанбе – на 65%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, подполковник Ориф Нозимиён.
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