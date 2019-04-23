На въезде в Ворух. 14 марта 2019 года

Очередной конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел из-за 9-летнего кыргызстанца, сообщает KaktusMedia со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана.

«Установлено, что вчера, 22 апреля, произошел инцидент, в ходе которого примерно в 20:50 неизвестный таджикистанец незаконно задержал и забрал на территорию анклава Ворух кыргызстанца К. уулу Ш., 2010 года рождения, которого передал сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана. Силовики Таджикистана обвинили его в том, что он разбил стекло экскаватора гражданина РТ», - сообщает издание.

Как отмечает издание, таджикистанец проводил очистительные работы ирригационных систем реки Каравшин вблизи условной линии границы. Днем ранее мальчик якобы разбил стекло экскаватора и когда мужчина на следующий день встретил его, задержал и забрал на территорию Воруха.

«Таджикская сторона через 30 минут после задержания передала 9-летнего мальчика кыргызской стороне. А около 50-60 граждан Кыргызстана, возмущенные действиями таджикской стороны, собрались в центре села Аксай», - сообщает издание.

KaktusMedia отмечает, что в целях урегулирования инцидента на границе в этот же день состоялась встреча пограничных представителей по Баткенскому и Исфаринскому участкам.

«Состоялся телефонный разговор руководителей пограничных ведомств КР и РТ, в котором стороны отметили необходимость сохранения ранее достигнутых соглашений и договорились не применять оружие пограничниками, а также соблюдать режим границы и решать вопросы путем переговоров», - сообщает издание.

Между тем, на сайте Государственной пограничной службы КР нет информации об инциденте 22 апреля на границе. «АП» пока также не удалось взять комментарий пограничной службы Таджикистана.

Напомним, источник «АП» в джамоате Ворух утром сообщил, что «жители кыргызского села «Ак-сай» вечером, 22 апреля, примерно в 20:00 закидали камнями машины и тракторы на выезде в Ворух».

13-14 марта на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл конфликт, в результате которого погибли двое граждан РТ, еще более 20 человек были ранены с двух сторон. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка.

После пятидневных переговоров был подписан протокол, по которому стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

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