В офисе Федерации футбола Таджикистана сегодня, 23 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета под председательством Тохира Нурзода
На заседании были рассмотрены нарушения футболистов и их руководства в рамках нескольких матчей.
В частности, за нарушение статьи 7 пункта 24 Дисциплинарного кодекса ФФТ, выразившееся в преднамеренном ударе соперника в матче чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги «Хатлон» – «Истаравшан» (21 апреля), голкипер команды «Хатлон» Шахром Исмоилов дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 1000 сомони, сообщается на сайте ФФТ.
Кроме этого, за оскорбление судейской бригады и комиссара в этом же матче менеджер команды «Хатлон» Иброхим Валиев и начальник команды «Хатлон» Хикматулло Шамсиддинов также дисквалифицированы на 3 матча и оштрафованы на 500 сомони каждый.
За нарушение общественного порядка команда «Хатлон» оштрафована на 2000 сомони.
Наказание коснулось и других: за нарушение статьи 6 пункта 2 Дисциплинарного кодекса ФФТ, выразившееся в оскорбление судейской бригады в матче первенства Таджикистана среди молодежных составов команд высшей «Хатлон» – «Истаравшан» (20 апреля), тренер «Истаравшана» Махмуд Бобоев дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 500 сомони, а команда «Куктош» за невыполнение условий и требований Регламента соревнований, предъявленных к стадионам и клубам, в матче чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги «Куктош» – ЦСКА «Памир» (6 апреля), оштрафована на 500 сомони.
На этом же заседании Судейский комитет Федерации футбола Таджикистана постановил – за допущенную серьезную ошибку отстранить главного арбитра Гулмуроди Саъдулло на три тура высшей лиги Таджикистана, а первого помощника арбитра Хасана Каримова – на два тура.
На заседании комитета была рассмотрена видеозапись матча «Хатлон» – «Истаравшан». На 55-й минуте голкипер бохтарцев Шахром Исмоилов внутри штрафной площади кулаком ударил в лицо игрока «Истаравшана» Джамшеда Хасанова.
Главный арбитр Гулмуроди Саъдулло этот эпизод не увидел. После подсказки резервного судьи Гулмуроди Саъдулло назначил пенальти в ворота «Хатлона», однако оставил этот грубый фол голкипера «Хатлона» без карточки.
Кроме того, за нарушение морально-этических норм судейский комитет ФФТ отстранил помощника арбитра матча первенства Таджикистана среди молодежных составов команд высшей лиги «Истаравшан» – «Худжанд» Максуда Рахимова и инспектора этой встречи Собира Хотамова от судейства и инспектирования до конца первого круга.
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