Жертвами восьми терактов стали свыше трехсот человек, среди них несколько десятков иностранных граждан, сообщает Евроньюс.

Среди 35 погибших иностранцев граждане США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Нидерландов, Дании и Португалии. В их числе – приехавшие на Шри-Ланку в разгар туристического сезона трое детей богатейшего человека Дании, совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Поульсена, передает радио «Свободы».

По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

Шри-ланкийские власти собираются выплатить семьях тех, кто потерял в теракте близких, денежную компенсацию, которая должна составить чуть менее $6 тыс.

В течение прошедшей ночи на острове вновь начал действовать комендантский час, официальный Коломбо ввел режим чрезвычайного положения.

Накануне правоохранители сообщили об обнаружении почти 90 взрывных устройств, ряд из них был обезврежен саперами или с помощью управляемой детонации.

Также стало известно, что число задержанных по подозрению к совершению терактов превысило 40 человек.

Тем временем к расследованию трагедии подключаются другие страны, в частности, на остров направляются агенты ФБР, сообщает The Washington Post. Предложение помощи исходило от американцев.

В воскресенье на Шри-Ланке около 9 утра во время пасхальных служб прогремели взрывы. Первый из них произошел в церкви св. Антония в Коломбо, второй - в церкви св. Себастьяна в городе Негомбо, третий - в католическом храме в городе Баттикалоа, а также в отеле Shangri-La, где бомбы взорвали два смертника, отелях Cinnamon Grand и Kingsbury, в еще одном отеле и жилом доме.

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