Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о должности детского омбудсмена — чиновника, который будет следить за исполнение законов, гарантирующих права ребенка, передает ИА «Фергана».

Документ гарантирует рассмотрение обращений детей в государственные органы, и независимо от места проживания и национальности детям оказывают все социальные услуги.

Также согласно постановлению ребенок 14 лет, живущий без родителей, может подать иск о взыскании одновременно с обоих родителей алиментов на свое содержание, если между родителями нет соглашения о выплате алиментов или алименты не выплачиваются добровольно.

По статусу уполномоченный по правам ребенка приравнен к заместителю уполномоченного парламента по правам человека, говорится в постановлении «О дополнительных мерах в связи усилением гарантий прав ребенка».

Теперь дети до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и живущие в домах милосердия, с опекуном или спонсором, получили право бронировать дома в муниципальном и коммунальном жилищном фонде целевого назначения.

А лица, ходатайствующие о защите детей, освобождены от уплаты государственной пошлины и других сборов.

Для сирот-выпускников детских домов, начиная с 2019/2020 учебного года, будет выделяться однопроцентная квота на прием в вузы по грантам.

Организация института детского омбудсмена была предусмотрена программой действий Узбекистана в сфере обеспечения прав человека в числе других мер по совершенствованию системы национальных институтов по защите прав и свобод человека.

В Таджикистане должность детского омбудсмена была создана в конце 2015 года внесением изменений в закон об Уполномоченном по правам человека.

13 мая 2016 года нижняя палата таджикского парламента большинством голосов депутатов поддержала назначение Раджабмох Бадриддиновой на должность Уполномоченного по правам детей в Таджикистане.

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