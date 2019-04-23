В Узбекистане минимальный возраст женщин для вступления в брак повышен c 17 до 18 лет. Соответствующее постановление о дальнейшем усилении гарантий прав ребенка подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает Фергана со ссылкой на Telegram-канал Минюста Huquqiyaxborot.
Согласно статье 15 Семейного кодекса Узбекистана, мужчины могли вступать в брак с 18, а женщины — с 17 лет. Теперь брачный возраст мужчин и женщин уравнен. Поправка начнет действовать с 1 сентября 2019 года, говорится в сообщении.
Уравнение брачного возраста было одной из рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, рассказал в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24» директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.
В Семейном кодексе указано, что при наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) хоким района, города по месту государственной регистрации брака может снизить брачный возраст, но не более чем на один год. В исключительных случаях с разрешения хокима практиковалось вступление в брак даже с 16 лет. Пока не опубликован полный текст документа, неизвестно, останется ли эта норма в кодексе.
В апреле в Жилищный кодекс республики внесены поправки, в соответствии с которыми невестки и зятья получили право считаться членами семьи собственника жилья по взаимному согласию сторон. Это означает, что, например, невестка может жить в доме свекра, даже если она развелась с мужем.
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