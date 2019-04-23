Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саади Кодирзода снят сегодня с занимаемой должности постановлением правительства, которое подписано Эмомали Рахмоном.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, он переведен на другую работу. Новым местом его работы стал исполнительный аппарат президента Таджикистана: он будет заместителем Озоды Рахмон, которая и возглавляет аппарат.

На пост главы антимонопольного ведомства РТ назначен Икромиддин Вализода. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ.

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