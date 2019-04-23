Жители кыргызского села «Ак-сай» вечером, 22 апреля, примерно в 20:00 закидали камнями машины и тракторы на выезде в Ворух, сообщил источник «АП» в джамоате Ворух.

«Сначала их дети начали кидать камни в тракторы, которые перевозили гальку с берега реки. Потом к детям присоединились и взрослые. Камнями затем стали закидывать и легковые машины, которые ехали со стороны города Исфара в Ворух, в том числе такси, которые везли пассажиров из Исфары», - сообщил источник.

В результате инцидента были разбиты стёкла тракторов и такси, никто не пострадал, отметил источник.

По словам источника, причина такого действия соседей неизвестна, но, возможно, какие-то силы их провоцируют на такие поступки.

«Недавно наши правительства договорились не допускать провокаций, но они опять нарушили договорённости. Нам неизвестна причина такого поступка, может кто-то провоцирует их, кто заинтересован в эскалации обстановки на границе», - говорит источник.

Он отметил, что таджикская сторона не применяла никаких никаких ответных мер против этих действий, а жители воздержались от поездки по этой дороги.

«Дорогу в Ворух не закрыли, но жители Ак-сая с двух сторон дороги стояли с камнями в руках. Естественно, жители Воруха до утра воздерживались проезжать по этой дороге во избежание происшествий. Сегодня утром машины проехали, пока все спокойно», - сообщил источник.

Джамоат Ворух с населением более 34 тыс. человек после распада СССР оказался внутри территории Кыргызстана. Единственная дорога в этот анклав от Ходжаи Аъло проезжает через территорию кыргызского села Ак-сай. Здесь часто происходят конфликты из-за спорных участков земли и воды. Кыргызская сторона часто закрывает трассу после конфликтов и провокаций.

Из 976 километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 км.

Напомним, последний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ и более 20 были ранены.

После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров была поставлена точка в очередном конфликте на границе.

В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе будут привлечены к уголовной ответственности.

По итогам очередного заседания межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, которое прошло в Душанбе 5-6 апреля, страны договорились не допускать провокаций на спорных участках границ двух государств.

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