В столице Таджикистана, в торговом центре «Душанбе Мол» (Ашан) на третьем этаже состоялось открытие магазина легендарного бренда джинсовой одежды Colin's – первого в Таджикистане.

"Мы, Colin's, говорим, что наша работа – не только готовая одежда, но и возможность улучшать жизнь людей с помощью наших продуктов и услуг. Поэтому в любом нашем магазине в любой точке мира мы предлагаем все вместе: ИННОВАЦИИ, СТИЛЬ и КАЧЕСТВО. Благодаря ИННОВАЦИЯМ мы создаем яркие витрины, привлекательные коллекции, которые подойдут вам в любых жизненных ситуациях".

СТИЛЬ дарит вам ощущение комфорта, вся наша одежда идеально «сидит» на вас. КАЧЕСТВО обеспечивается модным дизайном, современными тканями и фурнитурой, отличным пошивом.

COLIN'S представлен в 38 странах мира в общей сложности в 600 магазинах. Colin`s следит за мировыми тенденциями в моде. Это отражается в коллекциях: современность, новизна, дизайн помогают нашим клиентам всегда оставаться модными.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.