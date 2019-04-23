В Варзобском районе разрушен лагерь отдыха для детей, который принадлежит МВД Таджикистана. Ведомство  обратилось за помощью в восстановлении к международным организациям.

Селевые потоки разрушили три здания детского лагеря для летнего отдыха МВД Таджикистана, который расположен в местечке Сиёма Варзобского района.

Кроме того, водой были полностью снесены все пешеходные дорожки лагеря, сообщает пресс-служба МВД республики.

МВД Таджикистана для восстановления лагеря попросило помощь у международных организаций, отмечается в сообщении.

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