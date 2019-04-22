Вчера в Таджикистане отмечался день таджикской науки, в честь этой даты мы вспоминаем известного русского ученого - Евгения Павловского. Этот врач, гуманист, ученый с мировым именем на многие годы связал свою судьбу с Таджикистаном. В 1928 году он приехал в нашу страну спасать и лечить таджикский народ от эпидемии холеры, чумы, малярии, тифа и других инфекционных болезней.
Необыкновенна жизнь и судьба этого ученого. Кто мог предположить что, болезненный мальчик, застенчивый юноша из российской глубинки проживет почти целый век и оставит глубокий след в духовной сокровищнице советской и таджикской науки? Кто мог представить, что сын скромного сельского учителя уедет за тридевять земель от дома и будет работать в далеких глубинах Азии?
Академик Академии наук СССР, академик Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического труда, генерал-лейтенант медицинской службы, почётный академик Академии наук Таджикской ССР, президент Географического общества СССР. Его звания можно перечислять долго... Хотя, сам Евгений Павловский не любил титулы. Он иронически говорил: «Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаги и задирать голову». Себя он называл просто: советский зоолог и паразитолог. Но за этим коротким определением стоит громадный труд по становлению советской зоологии, паразитологии и экологии, труд, спасший жизни тысяч людей, проложивший пути передовой науке и соединивший её с практической медициной.
Экспедиция жизни
Выпускник Военно - медицинской академии в Петербурге Евгений Павловский, до последних дней жизни был связан с Таджикистаном. «Трудно подсчитать, - вспоминает Павловский, сколько раз начиная с 1908 г. мне приходилось в качестве руководителя паразитологических экспедиций бывать в Средней Азии. Но самая привлекательная работа у меня была в Таджикистане».
В 1928 году правительство Таджикской республики обратилось к правительству Советской страны с просьбой оказать помощь в организации здравоохранения. В отдалённых районах республики свирепствовали такие болезни как оспа, туберкулёз, малярия, тиф и другие инфекционные заболевания. Нужно было определить – для каких регионов характерны те или иные заболевания и выработать конкретные рекомендации по их излечению. В том же году Павловский возглавил снаряженную паразитологическую экспедицию в Таджикистан. Верхом на лошади в неимоверную жару по бездорожью он объездил всю республику.
Евгений Никанорович и его спутники лечили больных, делали несложные операции. Только за время экспедиции Павловский принял более 3000 больных, составил карту эпидемиологических заболеваний горных регионов, где, в каком селении, кто, чем болеет. Это было нужно для того, чтобы в последующем такие экспедиции уже выезжали целенаправленно и состояли из конкретных специалистов.
И уже в 1929 году в Ленинграде вышел сборник его работ «Животные паразиты и некоторые паразитарные болезни человека в Таджикистане».
«Бытие человека не вечно – все дело в творениях, которые остаются после него»
Впервые… Это слово употребляется часто, когда речь идет о трудах Павловского. Так Евгений Никанорович впервые описал случай слоновой болезни свойственной экваториальной Африке в Таджикистане. В 1929 году стараниями Павловского в Душанбе создается республиканская малярийная и паразитологическая станции, а в 1931году – тропический институт. За короткий срок была решена проблема выявления и обезвреживания очагов малярии, тифа, оспы.
Энциклопедичность и глубина исследований Павловского обобщены в его научных трудах изданных в советские годы – «Звери Таджикистана» (1935), «Рыбы Таджикистана» (1938), «Птицы Таджикистана» (1940) и десятки других трудов составившие целую библиотеку посвященную нашей республике.
В 1932 году по инициативе ученого в Таджикистане была основана база Академии Наук СССР, в организации и деятельности которой он принимал самое активное участие. Павловский долгое время возглавлял Таджикскую базу, а затем Таджикский филиал Академии Наук СССР.
Незадолго до своей кончины, выступая на годичном общем собрании Академии наук Таджикской ССР Евгений Никанорович сказал: «Бытие человека не вечно – все дело в творениях, которые остаются после него».
В память о великом русском ученом его имя было присвоено Институту зоологии и паразитологии, душанбинской средней школе № 8 и одной из улиц столицы. В 1974 году на территории Академгородка был установлен его гранитный бюст с надписью «Академику Е. Н. Павловскому от благодарного таджикского народа». Сейчас этой надписи нет…
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