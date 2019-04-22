22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что пока российский президент Владимир Путин не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, сообщает Медуза.

Говорить о поздравлениях президента РФ Владимира Путиналидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскомупока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — сказал Песков журналистам.

«Судить [о побеждающем на выборах на Украине Зеленском и возможности работы с ним] можно будет только по конкретным делам», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Россия уважает тот выбор, который сделали граждане Украины.

«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем легитимность данных выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ», — сказал замруководителя администрации президента РФ.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам подсчета 99,17% протоколов он получил 73,23% голосов, говорится на сайте Центризбиркома Украины. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За шоумена отдали голоса более 13,43 млн украинцев, за Порошенко – около 4,48 млн граждан. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.