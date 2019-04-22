22 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что пока российский президент Владимир Путин не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, сообщает Медуза.
Говорить о поздравлениях президента РФ Владимира Путиналидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскомупока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — сказал Песков журналистам.
«Судить [о побеждающем на выборах на Украине Зеленском и возможности работы с ним] можно будет только по конкретным делам», — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что Россия уважает тот выбор, который сделали граждане Украины.
«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем легитимность данных выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ», — сказал замруководителя администрации президента РФ.
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По результатам подсчета 99,17% протоколов он получил 73,23% голосов, говорится на сайте Центризбиркома Украины. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За шоумена отдали голоса более 13,43 млн украинцев, за Порошенко – около 4,48 млн граждан. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Барои лату кӯби хонанда директори мактаб 165 сомонӣ ҷарима месупорад
Муноқишаи гурӯҳии муҳоҷирони Екатеринбург дар навори видео
Нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ 60% ба иҷро расид
Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми Шри-Ланка ҳамдардӣ изҳор намуд
Ҳукумат шарикони рушдро барои кумак ба “Барқи тоҷик” даъват мекунад
Офати табиӣ ҷони як душанбегӣ ва сокини шаҳри Турсунзодаро рабуд
Интихоби Дилшод Назаров ба ҳайси раиси Федератсияи варзиши сабуки Осиёи Миёна
Духтарони масти Петербург писарчаи 10-солаи тоҷикро қариб мекуштанд
Эмомалӣ Раҳмон ва Рустами Эмомалӣ мактаб ва амфитеатрро дар Душанбе боз карданд
КҲФ: Обуҳавои номусоид дар Тоҷикистон то охири моҳи апрел боқӣ мемонад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста