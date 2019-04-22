Авиационные власти Таджикистана обсуждают с катарскими коллегами вопросы установления прямого авиационного сообщения между Душанбе и Дохой.
Трехдневные переговоры авиационных властей двух стран завершатся в Дохе 23 апреля, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
Делегацию Таджикистана на этих переговорах возглавляет директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода.
В ходе встречи с главой Комитета гражданской авиации Катара Абдуллы Нассер Аль–Субея 21 апреля был обсужден ход исполнения поручений руководителей двух государств по расширению сотрудничества в сфере международных перевозок.
Также стороны обсудили пути практической реализации Межправительственного соглашения о воздушном сообщении, подписанного в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Катар в феврале 2017 года.
Обсуждены также вопросы, связанные с использованием возможностей аэропортов и логистических центров двух стран в целях расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.
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