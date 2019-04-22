На президентских выборах в Украине комик Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко более чем в два раза.
По данным экзит-поллов во втором туре Владимир Зеленский набрал более 73% голосов. Выступая в штабе, Зеленский поблагодарил родителей, жену, родственников и команду за поддержку. «Я обещаю, что никогда вас всех не подведу», — сказал Зеленский.
А обращаясь к странам бывшего СССР он сказал: «посмотрите на нас – это возможно».
Мы решили собрать интересные факты из биографии Владимира Зеленского и предлагаем поближе познакомиться с новым президентом Украины.
Где родился, где учился
Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Мать – Римма Владимировна Зеленская – домохозяйка. А отец – Александр Семенович Зеленский – доктор технических наук, профессор, завкафедрой информатики и преподаватель Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета.
Когда Владимиру было 6 лет, его отца отправили в командировку в Монголию, в город Эрдэнэт, сообщает аmic.ru.
Именно в этом городе Владимир Зеленский окончил начальную школу. Затем продолжил обучение в Кривом Роге в гимназии №95 с углубленным изучением английского языка.
В 1995 году, закончив школу, Зеленский поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, где получил юридическое образование. Впрочем, по специальности он не работал.
КВН и "Квартал 95"
Еще в детстве Владимир Зеленский активно участвовал в самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле, участвовал в школьном КВН. В старших классах занимался в театре "Беспризорник". Потом Зеленского и других участников пригласили в команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" для постановки танцевальных номеров.
В 1997 году Зеленский вместе с друзьями создали команду "95-й квартал". Уже через два года команду пригласили в высшую Лигу КВН. Сотрудничество с компанией Александра Маслякова длилось до 2003 года. Затем у криворожцев произошел конфликт с АМиК и они отказались от участия в московском проекте.
В 2005 году Зеленский придумал программу "Вечерний квартал". Шоу выходило на украинском телеканале "Интер", по популярности обгоняло КВН и Comedy Club.
Вскоре команда "95-й квартал" стала студией "Квартал 95", которая под руководством Зеленского выпустила ряд популярных проектов, в числе которых "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай", а также мюзиклы "За двумя зайцами", "Три мушкетера" и пр.
Параллельно Зеленский снимался в различных телешоу, иногда в качестве ведущего, иногда – участника. Среди них – "Танцы со звездами", "Фактор-А", "Рассмеши комика" и пр.
Политическая карьера
В ходе Евромайдана Зеленский свою позицию практически не озвучивал. А затем, после дальнейшего разрыва Украины и России Владимир начал постепенно делать политическую карьеру. Зеленский активно поддерживал официальный Киев в гражданской войне на Донбассе, высказывался против ДНР и ЛНР, и против Москвы и России в целом, сообщает svpressa.ru.
Участники «95-го квартала» постоянно выступали перед бойцами Национальной гвардии Украины, также известно, что они перечисляли средства на поддержку карательной «антитеррористической» операции (АТО). Речь, по сообщениям украинских изданий, шла о сумме в миллион гривен (примерно), которые пошли на покупку средств личной гигиены и лекарств для солдат.
«Если российские исполнители выражают антиукраинские взгляды, для меня они просто перестают быть звездами», — заявил Зеленский в одном из интервью. И перед началом проката фильма «Восемь лучших свиданий» в России эту двойственную позицию Владимиру Зеленскому припомнили.
В феврале 2015 года Следственный комитет России по запросу депутата московского муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова начал проверку информации о финансировании Зеленским, а также другими украинскими деятелями культуры, украинских силовиков.
В начале 2018 году источник в администрации президента Украины заметил, что на выборах конкурентами Порошенко могут стать музыкант и лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук или актер Владимир Зеленский.
В сентябре 2018 года многих удивила новость о том, что Владимир Зеленский оказался на втором месте рейтинга кандидатов в президенты Украины.
Семья
Владимир Зеленский женат. Со своей супругой – Еленой Кияшко - он знаком со школы, она училась в параллельном классе. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Александру (2004 г.р.) и сына Кирилла (2013 г.р.)
Все деньги Зеленского
Присоединившись в конце января 2019 к предвыборной гонке, художественный руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский подал декларацию о доходах, а затем внес в нее уточнения. Общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского превышает $4 млн., сообщает probusiness.io.
Но на самом деле, как отмечается, империя смеха, которую шоумен создавал на протяжении 15 лет, стоит в разы больше. Стоит также учесть, что декларация подана за 2017 год. Данных за 2018 Зеленский не предоставил.
Основным источником дохода Владимира Зеленского, согласно декларации, является предпринимательская деятельность. В 2017 году доход нового президента Украины составил:
Зарплата — $ 58 000
Гонорар — $ 36
Роялти — $ 180
Предпринимательская деятельность — $ 156 000
Кроме того, выяснилось, что на счетах в латвийском ПриватБанке у Зеленского лежит $425 500 (в 2017 году банк выплатил около $20 000 по вкладу). Счет в украинском ПриватБанке — до $10 000. В ОТП Банке — около $36 000. Но задекларированные квартиры-машины-депозиты — лишь малая часть активов. Супруги Зеленские владеют долями в двух десятках юридических лиц, 5 из которых находятся за рубежом (4 оффшорных компании и итальянская компания по покупке недвижимости).
Помимо студии «Квартал-95» и продюсерского центра «Лига Смеха» в активе Зеленского — доли в агентстве «Квартал-Концерт», «Анимационной студии 95», продакшене «Киноквартал» и других.
Есть у Владимира и нематериальные активы — около трех десятков торговых марок. Кроме того, он является почти единоличным владельцем всей интеллектуальной собственности «Квартала» и его сателлитов.
Большие доходы приносит Зеленскому кинобизнес. Одной из самых кассовых полнометражных картин «Киноквартала» в Украине в последнее время стал фильм «Я, ты, он, она», в котором Владимир впервые пробует себя в роли режиссера. За месяц проката (с конца декабря 2018 по 20 января 2019) картина собрала почти $2,5 млн. Около 35−40% от итоговой суммы сборов должна получить компания Зеленского.
По очень приблизительным оценкам, от продаж своего контента на ТВ «Квартал-95» может зарабатывать несколько миллионов долларов в год.
Кроме этого, Зеленский имеет доход от концертов. По количеству концертов в Украине «Квартал-Концерту» равных нет.
Помимо концертов «Квартала-95» и его участников в Украине и за рубежом компания «Квартал-Концерт» организовывает гастроли звезд украинской эстрады и мировых знаменитостей: Тина Кароль, Jamala, Dzidzio, Олег Винник, The Hardkiss, Пиккардийская Терция, Jose Carreras, Toto Cutugno, Michel Legrand и другие.
До последнего времени существенной «прибавкой» к доходам от бизнеса были корпоративы: команда «Квартала» могла отработать до сотни мероприятий в год, которые могли обходиться от $20 000 и превышать $60 000 в предновогодние недели.
Что будет после победы Зеленского?
Многие политологи считают Зеленского несамостоятельным игроком, а проектом олигарха Игоря Коломойского. А потому, по их мнению, не стоит ждать улучшения ситуации в вопросе взаимодействия Украины и России.
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Кулли ахбор
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Озод2
Они могут выбирать, а что в Таджикистане?
Азиза4
Все это доказывает о том, что народ Украины любят "ушами"!
ShaITan Азиза2
nichego eto ne dokazyvaet! zato zapustili process smeyanimosti vlasti.
A kak tadjiki lubyat? ili chem?
Центральная Азия Азиза3
Азиза, а народ Таджикистана каким органом любит?