На площадке перед ТЦ "Душанбе Молл" прошло торжественное вручение подарков первым победителям акции «Вкусное счастье» от MAKFA.
Счастливчики забирали домой микроволновки, мультиварки, наборы кухонной посуды, и самый большой приз - холодильник! Кроме того, зрители смогли поучаствовать в конкурсах и выиграть вкусные и полезные подарочные наборы от MAKFA.
Акция «Вкусное счастье» от MAKFA продолжается! Участником акции стать очень просто: покупайте продукцию MAKFA с промо-кодом на упаковке и регистрируйте их на сайте makfa-promo.com или по смс на номер 7007. Регистрация кодов продлится до 30 июня, а розыгрыши призов проходят каждый месяц!
В июле MAKFA определит обладателя суперприза - роскошного автомобиля Renault Fluence! Увидеть заветную машину можно уже сейчас, она стоит у входа в Ашан (ТЦ "Душанбе Молл").
За подробностями обращайтесь по телефону 555500069 или заходите на сайт makfa-promo.com.
"Вкусное счастье" от MAKFA в каждый дом!
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