В матче 3-го тура чемпионата Таджикистана по футболу между командами «Хатлон» и «Истаравшан», который состоялся 21 апреля в Бохтаре, вратарь хозяев Шахром Исмоилов внутри своей штрафной ударил кулаком в лицо узбекского легионера «Истаравшана» Джамшеда Хасанова.
Главный арбитр Гулмуроди Саъдулло этот эпизод не увидел, однако его зафиксировали телекамеры.
После подсказки резервного арбитра Гулмуроди Саъдулло назначил пенальти в ворота «Хатлона», однако он оставил этот грубый фол голкипера «Хатлона» без карточки.
Пенальти реализовал новобранец «Истаравшана» Фируз Караев. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Хатлона».
Случившееся вызвало массу бурных негодований среди болельщиков «Истаравшана», которые в соцсетях призывают Федерации футбола наказать хатлонского голкипера.
Между тем, арбитр матча душанбинец Гулмуроди Саъдулло попросил извинения у болельщиков, сообщает официальный сайт ФФТ.
«Я бы не стал комментировать случившееся в матче на 60-й минуте, но увиденное на повторе после матча шокировало меня. Я не видел эпизод из-за того, что мне надо было сфокусироваться на следующей фазе игры, после того, как мяч был выбит вратарём «Хатлона». Но, к сожалению, в этот момент вратарь хозяев в агрессивной манере ударил игрока соперника. После остановки игры я подошёл к четвёртому судьи, получил подсказку и назначил 11-метровый удар. По поводу красной карточки, я не был уверен. Я мог ожидать всякое, но не нечто подобное. Не понимаю, почему вратарь «Хатлона» так действовал, это уже не футбол. Надеюсь, дисциплинарный комитет ФФТ примет соответствующие меры относительно эпизода, а судейский комитет относительно моего решения. Я очень сожалею, что так получилось. Знаю, что сейчас ничего не смогу изменить. Но всё же приношу свои извинения», – сказал он.
По правилам, хатлонского голкипера могут отстранить от футбола на определенный срок.
В других матчах 3-го тура «Худжанд» дома сыграл вничью с ЦСКА «Памиром» - 1:1, а «Панджшер» уступил «Регару» 0:1.
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Кулли ахбор
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Мухочир4
Придурок а не спортсмен. Надо посадить как Кокорина и его дружка
zorro7
Его с позором надо гнать в шею из спорта.