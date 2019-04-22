Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

«Мы с чувством глубокой печали и тревоги восприняли трагическую весть о гибели и тяжелом ранении большого числа людей в результате серии жестоких взрывов в дружественной Шри – Ланке, - говорится в телеграмме.

Глава Таджикистана вновь подтвердил необходимость ведения беспощадной войны с терроризмом.

«Мы, решительно осуждая этот циничный и варварский акт, вновь подтверждаем необходимость совместной беспощадной борьбы с терроризмом, экстремизмом и всеми проявлениями насилия. Выражая искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, желаю полного выздоровления пострадавшим», - отмечается в послании Э. Рахмона.

Напомним, в результате серии терактов 21 апреля в церквях и отелях Шри-Ланки погибли более 290 человек. Число раненых составляет около 500 человек.

Ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы. Уже арестованы 13 лиц, подозреваемых в причастности к нападениям.

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