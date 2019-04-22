Правительство страны для повышения эффективности и финансового положения энергетического сектора страны подготовило Программу финансового оздоровления ОАХК «Барки точик», сообщает представительство Всемирного банка в Душанбе.

В сообщении говорится, что правительство попросило Всемирный банк и других партнеров по развитию профинансировать эту программу.

Всемирный банк планирует предоставить помощь посредством инструмента финансирования «Программы для результата».

13:40 29 март

Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит

Ожидается, что поддержка будет оказана после завершения данным международным финансовым институтом процесса оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, которые имеют отношение к Программе финансового оздоровления «Барки точик».

Отметим, что «Барки точик» находится в сложном финансовом состоянии: компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками.

Общий объем задолженности энергохолдинга (с учетом средств, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов) на начало этого года составил 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).

В настоящее время завершается процесс реструктуризации энергохолдинга, и ожидается, что уже в этом году «Барки точик» будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

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