Правительство страны для повышения эффективности и финансового положения энергетического сектора страны подготовило Программу финансового оздоровления ОАХК «Барки точик», сообщает представительство Всемирного банка в Душанбе.

В сообщении говорится, что правительство попросило Всемирный банк и других партнеров по развитию профинансировать эту программу.

Всемирный банк планирует предоставить помощь посредством инструмента финансирования «Программы для результата».

Ожидается, что поддержка будет оказана после завершения данным международным финансовым институтом процесса оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, которые имеют отношение к Программе финансового оздоровления «Барки точик».

Отметим, что «Барки точик» находится в сложном финансовом состоянии: компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками.

Общий объем задолженности энергохолдинга (с учетом средств, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов) на начало этого года составил 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).

В настоящее время завершается процесс реструктуризации энергохолдинга, и ожидается, что уже в этом году «Барки точик» будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

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