Число погибших в серии взрывов на территории островного государства достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек, сообщают в понедельник российские СМИ со ссылкой на газеты Hindustan Times.
Первые взрывы произошли рано утром в столице Коломбо в пятизвездочных отелях «Циннамон Гранд», «Шангри-Ла» и «Кингсбери», передает «Известия».
Вскоре после этого взрыв прогремел в одной из церквей Коломбо и еще два — в столичном пригороде Негомбо и курортном городе Баттикалоа. Все церкви были заполнены людьми в связи с празднованием Пасхи.
Еще через несколько часов последовали взрывы у зоопарка в области Дехивале и в жилом комплексе города Дематогод. При этом взрывное устройство у международного аэропорта Бандаранаике военные успели обезвредить за несколько часов до прилета президента страны Майтрипалы Сирисены.
Как уточняет Tribune India со ссылкой на представителя полиции, взрывы произошли около 8:45 утра (6:15 мск) во время праздничных служб.
Ранее ланкийский новостной портал News 1st проинформировал о 262 жертвах серии взрывов.
По данным CNN, в отеле «Шангри-ла» себя подорвали два смертника. Они уже опознаны - это Абу Мухаммад и Захран Хашин. Последний имел аккаунты в соцсетях, где открыто выражал свою приверженность ИГИЛ.
Между тем, ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы.
По данным «Интерфакса», уже арестованы 13 лиц, подозреваемых в причастности к нападениям.
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Кулли ахбор
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ShaITan10
Samaya mirolubivaya religiya.
Khotya ya protiv luboy religii nachinaya ot skazaniyy Gilgamesha zakanchivaya skazaniyami o Mahdi i tak dalee.
KHristiane toje terrorom zanimalis v srednee veka.