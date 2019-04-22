Десятилетний мальчик из Таджикистана получил ножевые ранения в результате нападения в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Ребенка ранили на Двинской улице две пьяные девочки-подростка в возрасте 15 и 17 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У мальчика диагностировали колотые раны головы, шеи и сотрясение головного мозга.

Отец пострадавшего обратился в полицию в ночь на субботу, заявив, что нападение произошло около 20:30 пятницы, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что девочки употребляли алкоголь на площадке у дома 4, корпус 2 на Двинской улице, где и познакомились с мальчиком на вид 10 лет. После этого одна из девушек ушла с ним в сторону гаражей, откуда потом раздался крик.

Почему девушка напали на мальчика, не сообщается, полиция проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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