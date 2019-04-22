Энергетики столицы продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 22 апреля, останется без электричества.
Электричество перестанет поступать в дома на улицах Абдуллобекова, Сино, А. Гуломова, Рохи нав, Р. Набиева, Яккачинарская, С. Шерози, Дж. Расулова, Маяковского и микрорайонах 31,32,33.
«Подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики говорят, что проводят ремонтно-профилактические работы.
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