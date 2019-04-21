То, что в Афганистане многие сельские женщины не имеют совершенно никаких прав и находятся на положении рабов, – факт широко известный. Но реальные истории этих женщин, а не статистические данные, редко становятся известны не то что за пределами Афганистана, но и за пределами селений, где они живут.
Об ужасном положении женщин, принадлежащим к афганской народности кучи, написало международное сетевое издание The Diplomat (оно освещает события в Азиатско-Тихоокеанском регионе, редакция расположена в Токио). Автор статьи – независимый журналист, кандидат социологических наук Риту Махендру (Ritu Mahendru), которая специализируется на тематике гендерных и расовых проблем, миграции и различных формах конфликтов.
В качестве эпиграфа статью предваряет цитата афганского режиссера Сахры Мани Мосави: «У каждой женщины в этой стране [Афганистане] есть сотни хозяев. Так было всегда. Отцы, братья, дяди, соседи. Все они считают, что имеют право выступать от нашего имени и принимать решения за нас. Вот почему наши истории [никто] никогда не слышит, и их хоронят [после нашей смерти] под землей».
Кто такие кучи?
Кучи (или кучаи) – народность кочевников, которая считается одной из самых бедных и маргинализированных этнических групп Афганистана. На протяжении веков кучи, численность которых оценивается от 300 тысяч до 3 миллионов, вели кочевую жизнь – пасли овец, коз и верблюдов по всей стране. Однако десятилетия конфликтов и засух все чаще заставляют афганских кучи отказываться от традиционного образа жизни.
Некоторые из скотоводов-кучи, потерявшие свой скот, попытались осесть в районах, где отсутствует сильная централизованная власть. Это в итоге привело к конфликтам с местными жителями и командирами местных военизированных формирований из-за вопросов владения землей и доступа к питьевой воде. Поскольку многие из обедневших кучи проживают в лагерях для беженцев и временных поселениях, они подвергаются различным формам дискриминации: их не допускают к участию в местных политических и общественных институтах, таким образом, они оказываются в изоляции по отношению к местным жителям.
В Национальном отчете по анализу социальной уязвимости в Афганистане говорится, что общины кучи (как кочевые, так и полуоседлые) имеют недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, а также ограничены в получении работы, поскольку правительство не уделяет должного внимания сбору данных об этой народности. Хуже всего положение девочек и женщин кучи, оно даже хуже, чем у представительниц других этносов Афганистана. Нарастающая бедность, с которой сталкиваются кучи, больше всего отражается именно на девочках.
Женщины кучи: отброшенные в прошлое
8-летняя Лида выглядывает из-за окрашенной в бирюзовый цвет двери, чтобы посмотреть на группу афганских чиновников и иностранцев, которые разговаривают с ее отцом и братом. Она обменивается взглядами и улыбками с гостями. Но когда Лида делает шаг за дверь, ее 14-летний брат Тарик, который стоит на улице со своими братьями и дядями, бросает на нее строгий взгляд и, стиснув зубы, угрюмо бормочет: «Как ты смеешь – иди обратно в дом». Лида покорно опускает глаза и прячется обратно за дверь. Появляется ее мать Карима, которая дважды бьет дочь по левой щеке. В это же время 10-месячную сестру Лиды Гзифу, которая ползает по земле, бьют по лицу за то, что она мешает. Гзифа кричит и плачет, но никто за нее не вступается. Карима почти рассеянно пинает Гзифу и оставляет ее в пыльном дворе плакать дальше.
Девочкам-кучи, достигшим 8 лет, не разрешается покидать свой дом без разрешения члена семьи мужского пола, в том числе братьев старше 10 лет. В большинстве случаев они могут покидать дом исключительно в сопровождении члена семьи мужского пола. Таким образом, эти девочки не имеют возможности посещать школы. Зато выходят замуж и рожают детей они очень рано.
Лида прибыла в провинцию Парван (в центральной части Афганистана. – Прим. «Ферганы») со своим отцом и двумя дядями, их 9 женами и 43 детьми в качестве оседлой семьи, поскольку они потеряли большую часть своего скота из-за засухи и продолжающейся войны. Ее братья ходят в школу, организованную местными властями. Однако они не посещают занятия регулярно из-за телесных наказаний и качества образования. Братья проводят большую часть своего времени, гуляя с другими мальчишками-соседями.
Доступ к образованию и ранний брак
Когда длиннобородого отца Лиды по имени Хамид спросили, отправит ли он свою дочь в школу, он, тяжело засопев, отвечает: «Нет, она должна помогать матери приносить воду и готовить еду».
В уже упоминавшемся Национальном отчете по анализу социальной уязвимости подчеркивается, что что среди кучи особенно высок дисбаланс между мальчиками и девочками, которые посещают общеобразовательные учреждения. «Хотя в целом показатели среди девочек, охваченных школьным образованием, в Афганистане улучшаются, для девочек-кучи они остаются на прежнем уровне из-за более строгих традиционных гендерных ролей, отсутствия безопасности и детских браков», – доверительно рассказывает один из представителей кучи. «Многие девушки используются для разрешения спора с землевладельцами и конфликтов между семьями. Девочки в возрасте 7 лет могут быть отданы в жены мужчинам старше их на 30-40 лет», – добавляет он.
Хамид объявляет гостям — чиновникам и иностранцам, что Лида «выйдет замуж до 11 лет». Гордо указывая на своих братьев, он уточняет: «Они обо всем позаботятся».
Представитель кучи, который доверительно общается с членами прибывшей делегации афганских чиновников и иностранцев, спросил Лиду, чего она хотела бы сама, на что девочка застенчиво и смущенно отвечает: «Да, я хочу замуж». Представитель кочевой народности, качая головой, комментирует автору этой статьи, что «она даже не знает смысла брака, члены ее семьи отдадут ее в жены только ради денег». У Лиды есть еще 21 сестра, 6 из которых замужем. Две из них, 13 и 14 лет, были отданы местному землевладельцу, поскольку семья Хамида пыталась получить доступ к чистой воде.
Доступ к питьевой воде и сексуальные домогательства
Датский Комитет по оказанию помощи Афганистану в 2018 году сообщил, что только 45,5% афганцев имеют доступ к чистой питьевой воде. Значительная доля населения страны тратит 4-7 часов в день на сбор питьевой воды из канав, каналов и рек, которые часто загрязнены и заражены различными инфекциями.
Во многих общинах кучи женщины несут ответственность за сбор воды для домашнего потребления. Из-за необходимости держать стада на пастбищах вдали от деревень и обрабатываемых земель женщинам часто приходится проходить значительные расстояния, чтобы собирать воду, и при этом они могут сталкиваться с мужчинами за пределами своих общин.
Доступ к воде является спорным вопросом для кочевых и полуоседлых кучи, особенно если они не имеют доступа к земле. В конечном итоге они полагаются на общие источники воды, такие как реки, ручьи и каналы, или в качестве альтернативы ведут переговоры о покупке воды из частных источников. Доступ к воде без разрешения землевладельца может привести к опасным ситуациям: кровная месть, споры и серьезные конфликты, которые, бывает, заканчиваются безнаказанными убийствами. Чтобы разрешить подобные ситуации, расплачиваются девочками и женщинами, как это произошло с сестрами Лиды.
Кроме того, многие молодые девушки и женщины, идущие пешком за водой, становятся жертвами сексуального насилия или дискриминации по признаку пола. Девушка по имени Карима рассказала, к примеру, что ее сестра была изнасилована, когда пошла за водой: «Она ходила с другими девушками за водой, но она немного медлительна и болела – она разговаривала сама с собой. Один из моих соседей предложил подвезти ее до дома. Но в итоге он отвез ее в укромное место и изнасиловал». При этом Карима добавила, что властям об этом случае ее семья не сообщила. «Мы не [сообщили], потому что она принесла стыд нашей семье», – сказала девушка. Кроме того, Карима рассказала, что понятия не имеет, где находится ее сестра в настоящее время. Но прошептала на пушту: Bale me mar pase, что означает «хорошее избавление».
Сексуальное и репродуктивное здоровье
Не существует никаких точных данных, показывающих риски в отношении сексуального и репродуктивного здоровья женщин-кучи, притом что эти аспекты могут составлять определенную опасность для них.
Одна из жен Хамида, Джамиля, рассказала, к примеру: «Я была беременна 16 раз, и только пятеро из родившихся выжили, на все воля Аллаха. Я устала, но муж не понимает этого. Я иногда лежу, как полуживая корова».
Джамиля, которая страдает от изнурительного стресса, выглядит слабой и больной. Однако Хамид не понимает, почему она всегда болеет и плачет.
«Мне нужно снова отвезти ее в святое место, потому что она всегда такая больная и грустная. Я не знаю, что с ней не так», – говорит он.
Заключение
Женщинам-кучи в Афганистане отказывают в доступе к образованию, они выходят замуж в детском возрасте, их насилуют и обменивают для разрешения споров. Тем не менее местные политики и международные агентства по оказанию помощи Афганистану не предпринимают адекватных мер, чтобы разрешить проблему представительниц кучи. Эти женщины остаются невидимы во время политических диалогов и действий. Нет доступной информации о том, как живут женщины-кучи, которые столкнулись с насилием, испытывают недостаток в медицинском обслуживании и образовании и вступили в брак в раннем возрасте. Подобная информация носит характер слухов.
В то время как кучи становятся все более политически осведомленными и осуществляют свои избирательные права (обязательное представительство народности кучи в парламенте даже прописано в афганском законодательстве. – Прим. «Ферганы»), правительству стоило бы выйти за рамки политического процесса и увидеть, как живет эта этническая группа.
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