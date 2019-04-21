В Самарканде полным ходом идет работа по капитальному ремонту Дома-музея выдающегося писателя, ученого и общественного деятеля Садриддина Айни. Это второй этап ремонтных работ. Первый – был завершен в прошлом году.



15 апреля – в день рождения писателя, внесшего огромный вклад в развитие узбекской и таджикской литературы, в укрепление дружбы двух братских народов, корреспондент NUZ.UZ посетил его дом-музей.

В доме ведутся ремонтные работы и обновление экспозиций музея. Работа была начата в прошлом году. Тогда правительство Узбекистана выделило для этих целей выделило 300 млн сумов.

В этом году было решено продолжить работу, так как основное здание, построенное в конце XVIII-начале XIX века, нуждалось в серьезном ремонте.

По словам заведующего домом-музеем Амриддина Пулатова, основная часть работы выполнена, остались отделочные работы. Потом сотрудники музея приступят к подготовке экспозиций.

«В этом доме устод Айни прожил более трех десяток лет – с 1923 по 1954 год. По решению правительства Узбекистана, при непосредственном участии тогдашнего руководителя республики Шарафа Рашидова в 1967 году здесь был открыт мемориальный музей писателя. С тех пор в нем не проводился капитальный ремонт. Наряду с ремонтно-реставрационными работами мы стараемся воссоздать тот облик дома, который был при Садриддине Айни. Дело в том, что после кончины писателя были возведены подсобные помещения, появились пристройки», – сказал Пулатов.

Подсобные помещения, пристройки – это еще полбеды. Десять лет назад дом-музей чуть не был снесен.

«Это было в конце августа 2009 года. Утром мне передали, что у дома-музея Садриддина Айни меня ждет тогдашний хоким области. Он был краток. Велел вынести из музея все экспонаты, и до 17-00 часов снести здание и разровнять с землей. Для меня это было большой неожиданностью. Я оказался в состоянии, как будто меня ударило электрическим током», - вспоминает бывший генеральный директор Самаркандского государственного музея-заповедника Нумон Махмудов

Но, Нумон Махмудов взял себя в руки и прямо ответил, что не может выполнить это задание, так как без решения правительства никто не имеет права уничтожать объекты материального наследия.

Усилиями Нумона Махмудова и журналиста Зохира Хасанзода известие о решении властей сносить историческое здание стало достоянием общественности. В интернете появились сообщения под заголовком «Дом-музей Садриддина Айни под угрозой сноса». Также были отправлены письма в разные инстанции. Все это привело к тому, что вандализм в отношении объекта материальной культуры был предотвращен.

Идя против течения, совершив мужественный поступок, Нумон Махмудов лишился своего поста. Через несколько дней после той «памятной» встречи с руководителем области он был вынужден уйти с занимаемой должности «по собственному желанию».

«Поколение нынешних руководителей довольно далеки от литературы и искусства. Они не читают книг ни классиков, ни местных писателей, поэтов, не посещают премьеры спектаклей, не разбираются в изобразительном искусстве, не дружат с Интернетом. В этом и таятся корни всех непониманий и зла», - рассуждая на эту тему, писал известный публицист Нусрат Рахмат девять лет назад в своей статье «Кто преследует джадидов Туркестана сегодня?».

Тогда автор завершил статью словами: «Айни опять в зиндане», потому что бюст писателя, который был установлен на улице у входа в музей, был убран и помещен в подвал.

В настоящее время бюст установлен во дворе музея. А.Пулатов отметидл, что на улице у входа небольшая территория и бюст будет мешать как прохожим, так и посетителям музея.

Ожидается, что уже летом обновленный дом-музей откроет свои двери для посетителей

«Из местного бюджета будет израсходовано столько средств, сколько потребуется для полного капремонта всех помещений и двора, а также обновления экспозиций. Точная сумма расходов будет известна после завершения всех работ. Что касается срока открытия музея, то через несколько недель строители завершат свою работу. Потом будем заниматься созданием экспозиции музея. Думаю, это займет несколько месяцев и уже летом музей примет первых посетителей».

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