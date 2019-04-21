74-летию Победы в Великой Отечественной войне посвятят свой полет парапланеристы из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России. Слет будет организован в горах района Деваштич (бывший Гончи), 65 км южнее Худжанда.
30 апреля небо Согда украсят множество парапланов. На посадочной площадке будут развеваться флаги стран-участников слета, а одежду пилотов будут украшать георгиевские ленточки, как символ воинской славы и памяти о тех событиях и их героях.
Организаторами данного мероприятия выступили Общество содействия обороны (ОСО) Согдийской области совместно с Управлением по делам молодёжи и спорта Согдийской области.
«Таджикистан становится все более привлекательным для туристов и любителей экстремальных видов спорта. У нас находятся высочайшие горы, поражающие своим контрастом и своеобразием ландшафтов. Это уникальная возможность популяризировать и развивать парапланеризм. Уже который год подряд известные пилоты из России приезжают в Таджикистан, чтобы полетать над великолепными пейзажами. Наши климатические условия очень подходят для данного вида спорта», - рассказывает Илхом Сангин, пилот из Худжанда с 4-летним стажем.
В 2017 году один из выдающихся парапланеристов мира Алексей Дружинин реализовал свой яркий и амбициозный проект. Стартовав из Душанбе, он пролетел на параплане через весь Памир до озера Иссык-Куль в Кыргызстане 1300 км!
В Таджикистане не так много людей, занимающихся этим видом спорта. Всего насчитывается около 14 пилотов, 7 из которых из Душанбе и 7 – из Худжанда.
«В Душанбе, в основном, остались парапланеристы из числа профессиональных пилотов воздушных судов. Многие уехали и теперь представляют на слетах уже другую страну», - говорит опытный пилот-инструктор из Душанбе Евгений Лоренц.
Полет на параплане - удовольствие не из дешевых.
«В среднем, полное обмундирование для парапланеризма стоит от 400 долларов и выше, в зависимости от модели параплана. Сейчас покупки можно осуществлять через интернет и всегда можно найти для себя бюджетный вариант, - говорит Евгений Лоренц. – Это хобби я называю своей жизненной позицией, философией. Кто-то выберет для себя покупку новой машины или мебели, а я приобрету себе новый параплан, потому что уже не представляю свою жизнь без полетов, без неба».
По его мнению, причина, по которой данный вид спорта в нашей стране не развит на должном уровне, в отсутствии существенной поддержки со стороны государства и спонсирующих организаций, и как следствие нехватка необходимой базы и технического оборудования для обучения пилотов.
«У нас существует секция при Федерации альпинизма, скалолазания и парапланеризма и ряд аэроклубов. Вся экипировка и снаряжение, необходимые для начинающих пилотов, должны выдаваться там. В данный момент такой базы недостаточно. Но раскрою вам небольшой секрет. Спортивно-туристический комплекс «Сафед-дара» планирует включить в список предлагаемых для гостей услуг полеты на параплане, закупив для этого все необходимое оборудование. В таком случае появится возможность проводить обучение для желающих, благо наши погодные условия позволяют летать практически круглый год», - поделился Евгений Олегович.
В Худжанде обучиться летать на крыле можно в секции при ОСО (бывший ДОСААФ). Аэроклуб находится в Бустоне (Чкаловск).
«Данный вид спорта зародился у нас 30 лет назад, - рассказывает Анатолий Иванов, заслуженный парапланерист-инструктор аэроклуба. - Раньше мы летали на дельтапланах. Но после моей поездки в Душанбе, где ребята уже опробовали полеты на параплане, я решил создать секцию в Худжанде, освоив это мастерство».
В чкаловском аэроклубе бесплатно можно обучаться полетам.
Однако он, как и столичный, остро нуждается в государственной поддержке. Четыре худжандских энтузиаста, влюбленных в небо, во главе с инструктором, своими силами пытаются приобщить молодежь к этому необычному и красивому виду спорта, устраивая фестивали и слеты мастеров высшего пилотажа.
В 2018 году на свои личные средства пилоты приобрели 11 парапланов, хотя все это должно было быть закуплено аэроклубом.
«На одном энтузиазме далеко не уедешь, - говорит Анатолий Иванов, – в следующем году мне исполнится 70 лет и боюсь, что с моим уходом можно будет закрывать аэроклуб. Инструктор должен быть полностью свободным для обучения, а наши ребята все занятые люди и летают лишь в свободное для них время».
«Слет, который мы организуем 30 апреля, даст возможность популяризировать парапланеризм среди населения, - отмечает худжандский пилот Илхом Сангин. - На слете можно будет не только наблюдать красивое зрелище, когда в небе будут парить несколько десятков парапланов, но также представится возможность тандемных полетов (вместе с инструктором) для желающих покорить небо, для этого необходимо заранее подать заявку».
Илхом Сангин, как и другие любители неба, отмечают, что трехлетие развитие туризма – это отличный повод обратить внимание соответствующих органов на развитие национального парапланеризма, ведь полеты на параплане входят в первую пятерку видов активного отдыха, которые предпочитают туристы летом.
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