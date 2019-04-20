В честь Дня столицы, нашего Душанбе, мы сделали подборку песен о городе, исполненных в разные годы. Каждое произведение уникально, некоторые из них вернуть вас в старый Душанбе, в город вашего детства. С Днем города и приятного просмотра!
«Рекорд оркестр» из Владимира на шоу «Главная сцена» телеканала Россия исполнил «Песню о Душанбе», которую написали Александр Зацепин и Евгений Долматовский еще в советские времена. Именно эта песня привела ребят к финалу.
В 1968 году «Песня о Душанбе» прозвучала в исполнении Аиды Ведищевой в кинофильме «Белый рояль». Музыку к песне написал также Александр Зацепин, слова - Леонид Дербенев.
В песни «Гулхои Душанбе» в исполнении Махфират Хамракуловой и ансамбля «Гульшан» царит весь Душанбе, его утренний аромат цветов, мелкие брызги десятков фонтанов.
В стиле шансон о Душанбе спел Константин Бамутский. Песню о Душанбе он посвятил 90-летию таджикской столицы. Это песня также очень популярна среди бывших душанбинцев, в соцсетях ее перепостили практически все, кто уехал из Душанбе в 90-е годы.
В начале своей карьеры этой певице славу принесла именно песня о Душанбе. "Никогда я не уеду из Душанбе", пела в 1998 году еще совсем девочкой Парвина Шукруллаева. И действительно не уехала…
Вальс «Душанбе» Назара Назарова также тронул души многих бывших душанбинцев, которые скучают по тенистым улицам Душанбе.
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