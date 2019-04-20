На стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского - первые в подобном формате в истории современной Украины, пишет Rambler.
Штабы загодя долго согласовывали время и формат проведения дебатов. По итогам первого тура шоумен Зеленский набрал 30% голосов, а действующий глава государства Порошенко - почти 16%.
Дискуссия на стадионе "Олимпийский" началась в 19:00 по Киеву. На стадионе возвели две сцены, сторонников каждого из кандидатов приглашали к каждой из сцен, а в центре возвели кордон.
Место встречи политиков - стадион - наложило свой отпечаток на атмосферу, царившую на дебатах: вместо серьезного и обстоятельного диалога о будущем Украины получилось шоу со всеми присущими этому жанру элементами. Тысячи человек скандировали фамилии кандидатов, многие из них пришли, как будто на спортивное соревнование, обернувшись в государственные флаги своей страны.
18 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опросов, согласно которым из тех, кто принял решение принять участие в выборах, за Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко — только 27%.
Дебаты же прошли жарко. Стоит отметить, что действующий президент Украины выглядел на фоне Зеленского громким - громкость его речи была явно выше. Под стать этому было и содержание его речи: в основном, это были лозунги и обвинения в адрес России.
Порошенко не отвечал на претензии оппонента по поводу состояния украинской экономики, уровня жизни простого населения страны и состояния политической системы - в ответ он лишь пугал угрозой, якобы исходящей от России, и говорил, как важно объединиться в сложный для Украины момент.
Зеленский избрал иную тактику — изначально он назвал себя простым человеком из Кривого Рога, который ранее и не мог представить, что когда-то будет бороться за кресло президента.
Вместе с тем шоумен признался, что в 2014 году поддерживал Порошенко, но после понял, что он ошибся.
«Могли ли мы подумать, что лозунг „Жить по-новому“ станет „выживать“. Могли ли мы представить, что обещания закончить войну станут нашими Иловайском и Дебальцево?» — задавался вопросом Зеленский.
И назвал главную ошибку украинцев: они голосовали за одного Порошенко, а получили в итоге - другого.
На протяжении всех дебатов складывалось впечатление, что кандидаты пришли сюда вовсе не для того, чтобы услышать ответы от оппонентов, а лишь убедить своих сторонников (и иных избирателей) в том, что второй кандидат - хуже первого.
У Порошенко стратегия беседы складывалась по трем основным сюжетам: он принял страну в очень плохом состоянии, «российская агрессия» не дает Украине развиваться, Зеленский - не профессиональный политик, которому нельзя доверять руководство государством.
Кроме того, Порошенко продолжил свою коммуникационную линию о том, что Зеленский - марионетка медиамагната Игоря Коломойского. Шоумен в очередной раз признал, что имеет контракт с «1+1», и на этом, собственно, все. Однако пообещал:
«Я иду на один срок. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. По поводу господина Коломойского я скажу: все люди, которые нарушают законы, и если среди них будет Коломойский, все сядут за решетку».
К слову, надо отметить, что Порошенко довольно эмоционально говорил о необходимости защищать страну не только от «внешней агрессии», но и защите украинского языка. И здесь Зеленский проявил большую гибкость — периодически в своих ответах он переходил на русский.
Были и другие эмоциональные моменты. Например, Порошенко задал вопрос Зеленскому, когда тот, наконец, извинится за то, что назвал Украину «проституткой».
Шоумен в ответ на это сказал: «Чтобы было понятно, я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта. Я готов и приглашаю вас».
После чего встал на колени перед стадионом. Этому примеру последовал и президент — только встал он на колени спиной к зрителям, но поцеловал государственный флаг, который был расположен за ним.
По существу, действующий президент несколько раз указывал на то, что Зеленский - это «кот в мешке», от которого непонятно, чего можно ожидать. Действительно, шоумен не детализировал свою программу. Вместе с тем актер поднял большое количество вопросов, связанных с социально-экономическим блоком работы Порошенко, на что президент также отвечать не стал.
Большинство пользователей соцсетей сошлись на том, что дебаты выиграл Зеленский, а Порошенко еще больше понизил свои шансы на победу на выборах.
Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля.
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