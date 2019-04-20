20 апреля в мире отмечается День китайского языка. Несмотря на свою сложность, а он является одним из самых сложных языков в мире, в Таджикистане к нему испытывают особую симпатию.

Мы собрали несколько лайфхаков, которые, как мы надеемся, помогут вам освоить китайский язык быстрее.

Тон очень важен

Многие думают, что гораздо важнее сначала заучить иероглифы и научиться строить предложения, а потом уже работать над произношением. Некоторые откладывают этот процесс на годы, считая, что и без этого их китайская речь хороша.

На самом деле, тон для китайского языка имеет важное значение, поэтому проще с самого начала заучить слово вместе с правильной интонацией.

Чтобы было легче, вы можете, например, подражать речи дикторов или блоггеров – просто включайте их фоном и повторяйте за ними, как попугай. Серьезно, как попугай: «Жииилет - лууучше для мужчины нет».

Вот несколько ресурсов, которые помогут вам с этим делом:

Таблица всех слогов китайского языка с аудио каждым тоном

Игра для тренировки тонов и транскрипции

forvo.com — База произношений. Здесь можно слушать, как носители языка произносят нужное вам слово.

Приложение Hellotalk — смесь WhatsApp и сайта lang-8.com. Попробуйте публиковать короткие аудио сообщения. Можно просто записать, как вы читаете предложение или несколько слов или даже слог — вас и похвалят, и поправят. Это проще, чем сразу говорить с китайскими друзьями живьем или в скайпе.

Обводите прописи, как в детстве

Писать иероглифы от руки – та еще мука, тем более, сегодня мы практически отвыкли писать от руки: гаджеты, компьютеры совсем нас разбаловали. Но если вы учите китайский, придётся постараться. Чтобы было легче приспособиться изображать эти загадочные знаки, можно попробовать писать их прописью, через кальку: уложите ее на листе с прописями и обводите иероглифы прямо поверху. Со временем сработает мышечная память, и воспроизводить нужные знаки будет проще.

Подборки популярных слов придуманы не просто так

Хотя в китайском языке около 20000 иероглифов, в активном обиходе используется лишь 5000. Поэтому поищите в интернете разные списки слов, которые часто используются в повседневной жизни. Заучивайте каждый день по несколько слов из этого списка и не тратьте время на заучивание ненужной или устаревшей информации. Все равно вы ее забудете, если не будете использовать.

Пользуйтесь приложениями для изучения китайского

Например, можно скачать приложение, которое исправляет ваше произношение или просто предлагает какие-то ассоциации к иероглифам, чтобы их было проще учить. Также можно качать китайские приложения, где можно общаться со службой поддержки (к примеру, Таобао). Работники магазинов смогут исправлять ваши оговорки и неправильные постановки предложений в случае, если вас не понимают.

Со списком полезных приложений можете ознакомиться здесь.

Заведите китайский блог и социальные сети

Зарегистрируйтесь в китайских блог-сервисах вроде Weibo, мессенджере WeChat, а также в китайских социальных сетях. Найдите друзей по интересам, общайтесь с ними, и просите исправлять вас. В то же самое время ваши онлайн фрэнды станут источником знаний: подмечайте часто используемые фразы, интернет-сленг.

И еще. Добавьте китайскую раскладку в свой смартфон и пользуйтесь ею как можно чаще.

Телевизор, сериалы, фильмы, музыка, книги и подкасты

В вашем случае это не пустая трата времени, а инструмент изучения языка. Сначала будет сложно, вы будете слабо что-либо понимать, но дело не бросайте. Если читать художественную литературу на китайском, будет сложно, начните со сказок или адаптированной литературы.

Составляйте абсурдные предложения

Чтобы лучше запоминать иероглифы, быстрее вносите их в повседневную лексику. Поэтому, как только выучили пару новых иероглифов, составляйте (хотя бы в голове) предложения с ними. Пусть по смыслу они будет абсурдными – ничего страшного.

Главное, чтобы грамматически было верно. Например, выучили сегодня слова «пилить», «хвост» и «носорог». Получаем предложение «Носорог спил себе хвост». Ну а абсурдность таких предложений только усилит запоминание слов.

И да, усложните себе еще немного жизнь, заставляйте мозг работать: выучили сегодня, завтра устройте диктант, через неделю повторите.

Это вам может пригодиться:

http://www.hellotalk.com/ — мгновенный и очень удобный поиск языковых партнеров. Здесь можно болтать с китайцами, хотите устно, хотите письменно, а носители языка исправляют ваши ошибки.

http://www.hackingchinese.com/ — много полезной информации на английском о том, как вообще учить китайский язык, самостоятельно или на курсах, как организовать учебу, конкретные лайфхаки про каждый аспект языка.

https://www.italki.com/home?hl=ru — поиск языковых партнеров или репетиторов

http://thetravelingprogrammer.com/files/ChineseCharacterChallenge/ — убегай от зомби и выбирай правильный иероглиф (по уровням стандарнтного теста HSK)

Подкасты (на английском и китайском):

http://www.chineseclass101.com

https://chinesepod.com

http://popupchinese.com

В каких вузах Таджикистана изучает китайский язык

В целом, в вузах страны китайский язык изучают 303 человека. Из этого число 64 учатся на бюджетной основе, 2 человека по президентской квоте, 237 человек на договорной основе.

А изучат китайский можно в Таджикском национальном университете, Таджикском государственном педагогическом университете имени С. Айни. Таджикском государственном институте языков имени С. Улугзода, Российско-Таджикском славянском университете, Худжандском госуниверситете, Дангаринском госуниверситете, Хорогском госуниверситете, а также в Культурно-образовательном центре Конфуция в Душанбе и Бустоне.

Помимо этого есть и языковые курсы, где также можно изучить этот язык.

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