Спустя 44 года пустырь в одном из микрорайонов Худжанда начал превращаться в сад.
Этот бесхозный пустырь находился на территории 34 микрорайона и прилегал к средней школе №21 имени воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Саиджона Усарова.
Менялись директора школы, приходили и уходили новые учащиеся, а пустырь размером с футбольное поле, оставался неизменным 44 года, с 1975 года, когда была сдана в эксплуатацию эта школа.
Ситуация изменилась, когда школу возглавил новый директор Файзулло Файзиев, человек деятельный и принципиальный, настоящий педагог.
Он решил вместе со школьниками благоустроить пустырь. В течение нескольких субботников расчистили территорию, убрали камни, вывезли 20 машин мусора. А с наступлением весенних дней начали посадку фруктовых деревьев.
Работали в свободное от учебы время, высадили несколько сот фруктовых деревьев, среди которых яблони, абрикосы, вишня, айва, гранаты, сливы.
Когда возникла проблема с поливом, нашли выход из положения и здесь: в каникулы деревья закрепили за классами и ребята поливали деревья водой из баклажек, которую приносили из дома.
Сейчас проблема с водой решена, воду провели и создали арычную систему.
В этом году фруктовые деревья уже будут плодоносить. Кроме этого ранней весной высадили ещё можжевельник.
«Идея благоустроить бесхозный пустырь пришла мне в голову четыре года назад – рассказывает Файзулло Файзиев. - Провели собрание коллектива школы, пригласили родительский комитет посоветовались, и пришли к единому мнению засадить пустырь фруктовыми деревьями. Чтобы решить проблему полива сада обратились к руководству водоканала с просьбой разрешить провести воду. Нам пошли навстречу и дали добро».
Сейчас по его словам, установили 13 гидрантов для полива.
«Средства, которые собрал родительский комитет для создания сада, фиксируются в специальном журнале. Все деревья и кустарники, приобретенные нами, всё записывается в этом журнале, - говорит замдиректора по хозяйственной части Хуршед Дустмамадов. - Мы покупали качественные уже привитые саженцы: горную вишню, фисташку, айву, грушу, черешню, хурму, а также саженцы розы, и другие декоративные растения. Всё высажено на территории школы, и все растения принялись».
Агроном Альберт Файрушин считает, что опыт работы коллектива худжандской общеобразовательной школы №21 должны изучить и другие общеобразовательные учреждения и области и республики.
«Этот опыт заслуживает внимания и отделов образования области. Предыдущий директор не посадив ни одного дерева, наоборот, спилил несколько деревьев и продал на дрова. А то, что сделали с пустырем сейчас, выше всяких похвал», - говорит он.
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