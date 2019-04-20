За 94 года, с тех пор как город Душанбе был провозглашен столицей Таджикистана, в Душанбе сменилось более 20 градоначальников! Чтобы разыскать их, нам пришлось потратить не одну неделю. Возможно, мы отыскали не всех, в архивах остались лишь обрывочные сведения об этой нашей истории.

Первый глава у молодой столицы появился в далеком 1925 году. В разное время руководители города назывались по-разному: в советское время – председатели Душанбинского горсовета, с 1991 года – мэры.

Сегодня, в День города, мы вспомним о некоторых из них.

Абдукарим Розыков (1925 - 1932)

Первым председателем Душанбинского городского совета был Абдукарим Розыков. Он энергично занялся превращением столицы из кишлака в «образцовый коммунистический город», лично советуясь и постоянно общаясь с архитекторами, инженерами, учеными.

Абдукарим Розыков Фото Центрального госархива РТ

По его просьбе и инициативе из Ленинграда в Душанбе в 1926 году была направлена группа архитекторов и инженеров-строителей для оказания помощи молодой столице в проектировании и строительстве общественных зданий и сооружений. При Розыкове в 1926 году в столице провели топографическую съемку и составили план будущей столицы Таджикистана, прочертив первые ее улицы и проспекты.

И уже 27 апреля 1927 года Горсоветом Душанбе было принято постановление «О строительстве города Душанбе», которое обязывало жителей прекратить бесплановое строительство.

При Розыкове были построены многие исторические здания нашего города. Это: старейшее городское здание и первый монументальный дом для съездов и собраний – Дом дехканина; Зеленый театр в сквере имени Фрунзе, расположенный возле чайханы «Рохат»; здания Совнаркома Таджикской ССР (напротив сегодняшней мэрии), Народного комиссариата земледелия (сейчас Министерство юстиции) и много других зданий.

1927 год. Здание первого горсовета г. Душанбе

При нем же началось мощение душанбинских улиц булыжником, были пущены первые городские автобусы. Впервые на улицах - Ленина, Путовского, Комсомольской, Карла Маркса - появились фонари. Был пущен в работу первый городской водопровод.

В плеяде глав городского управления нашего города Абдукарим Розыков занимает особое историческое место. Он был первым, и ему было тяжелее, чем всем последующим.

Следует восстановить справедливость в отношении памяти первого градоначальника Душанбе, увековечив его имя в названии одной из улиц нашего города.

Михаил Калитин (1934 – 1940)

Период, когда городом управлял Михаил Калитин, ознаменовался ускоренным строительством в столице промышленных предприятий. Так, с 1932 по 1939 год в Душанбе были построены и пущены в работу кожзавод, мясокомбинат, механический завод, хлебозавод, молокозавод, цемзавод, швейная фабрика, шелкомотальная фабрика, деревообрабатывающий комбинат, авторемзавод, полиграфкомбинат, винзавод, пивзавод, завод «Трактородеталь», кирпичный завод и другие промышленные предприятия.

Построено новое здание Главпочтамта и здание нынешней Академии наук. Сооружено искусственное озеро, названное Комсомольским.

В феврале 1938 года был утвержден генеральный проект реконструкции Сталинабада (Душанбе), который должен был воплотиться в жизнь за 15-летний срок. Начиная с 1933 года масштабы жилищного строительства в Душанбе вплоть до 1941 года неуклонно росли, что, безусловно, являлось заслугой и Михаила Калитина.

Махмудбек Нарзибеков (1960 – 1967)

Под непосредственным руководством этого председателя горисполкома был разработан первый вариант технико-экономических основ Генерального плана развития Душанбе на 1961–1980 годы. Его суть составляли: рациональное расселение душанбинцев с помощью комплексного жилищного и промышленного строительства, гармоническое развитие всех отраслей городского хозяйства.

Махмудбек Нарзибеков Фото Центрального госархива РТ

В течение первого десятилетия планировалось покончить с нехваткой жилья, а в течение второго – обеспечить каждую семью бесплатной отдельной квартирой.

Махмудбек Нарзибеков за короткий срок сумел активизировать и улучшить работу аппарата Душанбинского горисполкома и его служб, выдвинул перед правительством республики ряд перспективных предложений, направленных на улучшение жизни города. По его инициативе в городе Душанбе был открыт зоопарк. Начато строительство завода холодильников. Построены новый вокзал и аэровокзал.

Худоназар Мамадназаров (1969 – 1976)

За семь лет, в течение которых Худоназар Мамадназаров возглавлял душанбинский горсовет, столица республики превратилась в огромную строительную площадку. Наиболее интенсивно застраивалась правобережная часть Душанбе, повсеместно велось строительство новых микрорайонов и жилищных массивов, кинотеатров, магазинов и детских площадок.

Худоназар Мамадназаров Фото Центрального госархива РТ

Были построены и запущены в работу десятки новых промышленных предприятий, среди них: авторемонтные предприятия, «Таджикмебель», предприятия строительной индустрии. Начато строительство нового здания государственного цирка.

Максуд Икромов (1986-1993)

В 1986 году мэром столицы был назначен Максуд Икромов.

Он как руководитель нового времени (времена горбачевской перестройки,) одним из первых стал внедрять рыночные отношения – появились первые кооперативы и начался строительный бум в Душанбе. По словам бывших коллег Икрамова, при всей своей обаятельности он являлся довольно жестким руководителем, требовательным к окружающим. Быть может, поэтому считается, что во времена его правления по объему жилищного строительства Душанбе в СССР занимал одно из первых мест.

При его правлении были застроены улицы Джами, Карабаева, Фирдавси. Были построены завод по производству системы «Куб» и цех по выпуску гипсовых перегородок. Были созданы Товарная биржа, коммерческий банк, организован отдел купли-продажи квартир при исполкоме. Впервые в Таджикистан на учебу приехали иностранные студенты, которые учились в наших вузах на коммерческой основе. Не обделил своим вниманием Максуд Икромов и студентов республики: в конце 80-х, по воспоминаниям студентов тех лет, для них наступила благодать – мэр города объявил для них бесплатный проезд в транспорте и бесплатные обеды в студенческих столовых.

Максуд Икромов (в середине)

В его планах было также строительство завода по переработке и сжиганию мусора, стеклотарного завода в Лучобе.

На протяжении своего руководства мэрией города, Максуд Икрамов имел одно правило: ежедневно в 5 утра он разъезжал по очереди по всем 4 районам столицы. В дни приема к нему обращалось много народа, он записывал адреса и в дни проверок решал проблемы на месте. В 7 утра он уже был на своем рабочем месте и до 8 часов, то есть до начала работы, уже перечитывал всю республиканскую прессу и знал, что и где пишут о столице. Даже в воскресение он работал до 11 часов дня, и только потом уходил отдыхать.

Икромов с мэром Клагенфурта

Главная мечеть города возле «Ориёнбанка» так или иначе тоже дело рук Максуда Икромова. Это место было выделено под детсад, но вскоре из Катара приехал бизнесмен, который профинансировал строительство мечети и медресе. В годы правления Икромова столица стала городом-побратимом с Клагенфуртом Австрии, Боулдером США, Монастиром Туниса и другими городами.

Махмадсаид Убайдуллаев (1996 – 2017)

Махмадсаид Убайдуллаев - дольше всех проработал главой столицы – почти 21 год. Явные плюсы в его работе - личный тотальный контроль. Если мэр хотел, чтобы что-то работало, это работало.

Убайдуллаев, по словам его ближайшего окружения, трудился по 15-16 часов в сутки и заставлял своих подчиненных работать в таком же темпе; столичные чиновники его в буквальном смысле боялись, некоторые ненавидели. Однажды он публично признался: «Совесть мучает, что в отношении некоторых высказываюсь грубо, но в реалиях сегодняшнего Душанбе разве без грубости можно быть мэром?»

За время его работы город преобразился. В городе стали строить не только помпезные учреждения, но и жилье. Более-менее упорядочился вопрос с транспортом, на улицах стало чище. Вместе с тем еще никогда не было такого недовольства граждан перепланировкой города. Снос «старого» Душанбе Убайдуллаеву не простят, вероятно, никогда, и это тоже отличает его среди всех других мэров столицы.

4 апреля 2017 года новым председателем Душанбе был назначен Рустам Эмомали.

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