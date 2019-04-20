Федерация футбола Таджикистана 19 апреля провела жеребьевку календаря игр первенства Таджикистана среди команд первой лиги сезона-2019.

В первенстве примут участие 14 команд – столичные «Локомотив-Памир», «Душанбе-83» и «Шохмансур», пять команд из Хатлона – «Саройкамар» (Пяндж), «Хулбук», «Файзканд» (оба – Восе), «Дусти» (Джайхун) и «Равшан» (Куляб), четыре команды из Согда – «Парвоз» (Международный аэропорт Худжанда), «Зарафшон» (Пенджикент), «Эсхата» (Худжанд) и «Исфара» (Исфара), а также две команды из городов и районов республиканского подчинения – «Баркчи» (Гиссар) и «Вахдат» (Вахдат).

По итогам жеребьевки в первом туре первой лиги Таджикистана сыграют «Файзканд» – «Вахдат», «Парвоз» – «Душанбе-83», «Равшан» – «Шохмансур», «Зарафшон» – «Исфара», «Дусти» – «Эсхата», «Баркчи» – «Саройкамар» и «Локомотив-Памир» – «Хулбук», сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана

Календарь игр первой лиги Таджикистана традиционно будет составлен по «зеркальному» принципу по системе Бергера. По итогам первенства каждая команда проведет по 26 матчей.

Команда, занявшая первое место по итогам сезона, получит путевку для участия в высшей лиге сезона-2020. Команда, занявшая второе место, сыграет переходные игры с предпоследней командой высшей лиги-2019 за право сыграть в чемпионате Таджикистана в следующем году.

Полностью календарь игр первой лиги Таджикистана будет опубликован после его утверждения.

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