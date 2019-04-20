Россия и Таджикистан по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона подписали 17 апреля в Москве 17 документов. Одно из важных - Соглашение об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Как оно должно работать – в материале «АП».

Проект подписанного президентами Таджикистана и России Соглашения об организованном наборе таджикских граждан на работу в РФ был разработан еще в 2013 году.

И вот, спустя более 5 лет, долгожданный документ подписан и ждет ратификации.

По словам президента Таджикистана Эмомали Рахмона, это соглашение, без сомнения, станет еще одним существенным шагом в деле создания достойных условий для трудовой деятельности граждан Таджикистана на территории России.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Соглашение в деле. Кто за что отвечает?

В распоряжение «АП» попал текст Соглашения об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Как указано в документе, оно не ограничивает индивидуальное и самостоятельное временное трудоустройство граждан Таджикистана в России. Также в Соглашении указаны права и обязанности сторон при выполнении его пунктов.

Итак, рассмотрим, какие функции будут выполнять стороны при осуществлении организованного набора трудящихся-мигрантов в пределах своей компетенции:

РОССИЯ

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости:

- организуют деятельность по размещению в информационно-аналитической системе информации о российских работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, характере работы, заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях и требованиях к образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий;

- осуществляют оценку работодателей на предмет соответствия необходимым условиям и информируют о результатах компетентные органы Республики Таджикистан;

- осуществляют государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:

- представляет компетентным органам Республики Таджикистан, ответственным за реализацию настоящего Соглашения, информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих перечень организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность на территории РФ.

Министерство внутренних дел Российской Федерации:

- организует деятельность своих территориальных органов по оформлению и выдаче разрешений трудящимся-мигрантам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществляет федеральный государственный контроль в сфере миграции;

ТАДЖИКИСТАН

Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан:

- определяет уполномоченное учреждение, осуществляющее организованный набор граждан, прошедших доиммиграционную подготовку;

- осуществляет контроль и координацию деятельности уполномоченного учреждения РТ.

Уполномоченное учреждение в целях организованного набора граждан Таджикистана, прошедших доиммиграционную подготовку, осуществляет:

- информирование граждан РТ о возможности трудоустройства в Российской Федерации в порядке организованного набора;

- подбор кандидатов на трудоустройство из числа граждан страны, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, их тестирование на соответствие профессионально-квалификационным требованиям работодателей;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с потребностью работодателя;

- организацию обучения кандидатов на трудоустройство и содействие проведению для них экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации;

- согласование с работодателями кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, а также проектов трудовых договоров;

- организацию проезда граждан РТ до места осуществления ими временной трудовой деятельности в порядке организованного набора и содействие в возвращении указанных граждан в Таджикистан по окончании временной трудовой деятельности в порядке организованного набора;

- сопровождение граждан Таджикистана до места осуществления ими временной трудовой деятельности в порядке организованного набора при условии, что работодатель не принимает на себя указанное обязательство;

- возвращение на родину граждан РТ в случае непрохождения на территории России медицинского освидетельствования на предмет выявления заболевания наркомании и инфекционных заболеваний, а также в случае отсутствия сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

- оказывает содействие в приобретении проездных документов, в оформлении документов, предоставляющих право на пересечение государственной границы, для возвращения граждан РТ на родину в случае истечения срока их временного пребывания на территории РФ, прекращения ими временной трудовой деятельности в порядке организованного набора, а также в случае нарушения ими законодательства России;

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ:

- осуществляет контроль на территории Республики Таджикистан за состоянием здоровья кандидатов на трудоустройство в целях исключения случаев наличия у них заболеваний, препятствующих получению разрешения;

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан:

- осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство на предмет:

- их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также других причин, препятствующих выезду;

- наличия непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления на территории РТ, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.

С работодателя особый спрос

Важное место в Соглашении отведено работодателю.

Временная трудовая деятельность в порядке организованного набора осуществляется у работодателя, разместившего информацию и прошедшего оценку соблюдения условий.

Работодатель в порядке, установленном законодательством РФ, размещает в информационно-аналитической системе информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе о заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий.

Работодатель, выступающий в качестве принимающей стороны трудящегося-мигранта, несет обязанности в связи с осуществлением миграционного учета в соответствии с законодательством РФ.

Разрешение выдается гражданину Таджикистана в случае соблюдения установленных законодательством РФ правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также при предъявлении документов, предусмотренных законодательством РФ для оформления и выдачи разрешения.

Разрешение является основанием для продления срока временного пребывания гражданина РТ на территории Российской Федерации на срок действия разрешения без выезда за пределы территории РФ.

Обязательными условиями для участия работодателя в организованном наборе трудящихся-мигрантов являются следующие:

- обеспечение трудящихся-мигрантов безопасными условиями труда, обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочих местах;

- отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства Российской Федерации;

- отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе;

- отсутствие задолженности по заработной плате.

Оплата труда и другие условия труда трудящихся-мигрантов регулируются законодательством РФ и международными договорами, участниками которых являются Россия и Таджикистан.

Компетентный орган РТ при поступлении информации о несоблюдении работодателем трудового законодательства РФ в отношении трудящихся-мигрантов, привлекаемых в порядке организованного набора, направляет данную информацию в Федеральную службу России по труду и занятости.

Три пункта по медицине

Медицинское освидетельствование кандидатов на трудоустройство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских организациях, расположенных на территории РФ.

Медицинское обеспечение трудящегося-мигранта на территории России осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными договорами, участниками которых являются Россия и Таджикистан.

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается трудящимся-мигрантам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования.

Договор дороже денег

Как указано в Соглашении, привлечение граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности в порядке организованного набора осуществляется на основании трудового договора.

В случае прекращения, в том числе досрочного, трудового договора с работодателем, привлекающим трудящегося-мигранта в порядке организованного набора, а также прекращения срока действия разрешения гражданин Республики Таджикистан обязан в течение 15 календарных дней покинуть территорию России или трудоустроиться у другого работодателя на основании действующего или переоформленного разрешения.

В случае аннулирования разрешения трудящийся-мигрант, привлеченный в рамках организованного набора, обязан покинуть в течение 15 календарных дней территорию Российской Федерации.

И главное, естественно, трудящийся-мигрант обязан соблюдать законодательство Российской Федерации.

Что даст Соглашение?

Руководитель представительства миграционной службы Таджикистана в Российской Федерации Зохир Мирзозода недавно во время встречи со своими коллегами из России отметил, что реализация Соглашения в будущем не только будет контролировать процесс трудоустройства, но и способствовать улучшению условий пребывания и трудовой деятельности мигрантов. Оно, по его мнению, исключит возможные риски, связанные с трудовыми спорами, в частности задержки и невыплаты зарплаты рабочим со стороны работодателей.

В свою очередь, российские эксперты предложили в процессе подготовки проекта соглашения, акцентировать внимание на вопросах профессиональной подготовки, знании русского языка и основ законодательства, и медицинского освидетельствования желающих работать на территории РФ таджикских граждан.

Фото РИА Новости

Рассказывая о мерах, принимаемых правительством Таджикистана, направленных на улучшение условий пред въездной подготовкой трудовых мигрантов, Зохир Мирзозода отметил, что при министерстве труда, миграции и занятости населения РТ функционируют агентство по трудоустройству за рубежом и центры предвыездной подготовки, где организованы курсы по обучению и переквалификации рабочих специальностей и изучения русского языка.

Главное – реализация

"Подписанное Соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для работы на территории России, безусловно, важный документ, нацеленный на упорядочение выезда наших соотечественников на заработки в Россию, - считает таджикский политолог Нурали Давлат. - Но вопрос в том, насколько готовы стороны в выполнении пунктов Соглашения".

Так, например, по его словам, за более четверть века в Таджикистане так и не наладили систему подготовки кадров перед их отправкой в трудовую миграцию. И сегодня подавляющее большинство наших мигрантов – люди, не имеющие квалификацию по тем или иным профессиям – разнорабочие, дворники, грузчики и так далее.

"Будут ли таджикские власти обучать профессиям наших граждан бесплатно? И еще - во сколько обойдется трудовым мигрантам приглашение на работу, проживание, оформление необходимых документов? Ведь именно из-за высоких тарифов на регистрацию, разрешение на работу и т.д. многие наши граждане на свой страх и риск вынуждены работать в России нелегально. Думаю, по этой причине и после ратификации Соглашения они предпочтут устраиваться на работу прежним методом", - говорит эксперт.

По мнению Давлатова, давно пора эту проблему решать у себя дома – в Таджикистане.

"Необходимо создать реальные, а не «отчетные» рабочие места, обеспечить людей достойной зарплатой и тогда наши граждане не будут, рискуя своим здоровьем, жизнью, свободой покидать свои семьи и отправляться на заработки в Россию, - говорит Нурали Давлатов. - Тем более, когда условия для их работы там далеки от нормальных. Те же чиновники, которые утверждают, что массовая трудовая миграция – естественный процесс для многих стран, думаю, не хотят принять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. В таком удручающем положении ни одна цивилизованная страна не оставляет своих сограждан".

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