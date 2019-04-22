АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В зале заседаний ЦСИ РТ состоится Круглый стол «Доступ населения к информации по государственному бюджету». Начало в 10:00
– В Театре оперы и балета имени Айни состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Парасту». Начало в 17. 00
– В кинозале «Таджикфильм» завершается показ украинских фильмов. Начало в 18.00 Вход свободный.
- Пройдут матчи третьего тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги.
- В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) проведёт товарищеский матч со сверстниками из Омана. Место встречи - Центральный стадион Душанбе. Начало матча – в 18.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 АПРЕЛЯ
Всемирный день Земли.
1931 - Введен в эксплуатацию Душанбинский винзавод - первый на юге Таджикистана.
1957 – Введена в эксплуатацию первая Душанбинская ТЭЦ
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 АПРЕЛЯ
1910 – Родился народный гафиз Таджикистана Ахмадулло Абдуллоев.
1947 – Родился композитор Абдурахмон Тошматов.
1961 – Родился композитор Пайрав Мародасейнов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (выше 3000 м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, в предгорных районах ночью сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.
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