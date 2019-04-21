АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- С 10 до 17 часов в рамках проекта "Бизнес-конструктор" состоится очередная встреча на тему «Инновационная экосистема. Практика успешных стартапов в Таджикистане». Спикерами выступят: Фируз Саидходжаев (ПРООН) и Азиз Шарипов (Консультант по развитию бизнеса и предпринимательства). Место: Dushanbe International School (ул. Бофанда, 5)
- С 10 до 17 часов в Исмаилитским центре Душанбе состоится выставка «Женщины в горах Таджикистана».
– В Кинозале «Таджикфильм» проходит показ украинских фильмов. Начало в 18.00 Вход свободный.
- Пройдут матчи третьего тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 АПРЕЛЯ
День таджикской науки.
1936 - Основан Кулябский театр музыкальной комедии имени Саидали Вализода.
2005 – Торжественное открытие строительства гидроэлектростанции Сангтуда-1
2018 - В Душанбе прошел первый Фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе».
2018 – В Самарканде состоялся бизнес-форум деловых кругов Согдийской области Таджикистана и Самаркандской области Узбекистана. По его итогам подписаны соглашения на сумму 104 миллиона долларов США.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 АПРЕЛЯ
1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Баходур Миралибеков.
1956 – Родился певец Машрабхони Каландар.
1957 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Сурайё Касымова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (выше 3000 м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.
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