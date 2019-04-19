Энергичная, приветливая и улыбчивая Настя сумела расположить к себе монгольский народ, хотя поначалу встретили ее очень недобро, приняв за агента Кремля, внедренного, чтобы шпионить.
О судьбоносной встрече, которая больше походила на спланированную спецоперацию руководства партии, в материале Kaktakto
Разбитое сердце
Анастасия Филатова родилась в небольшом городе с красивым названием Сапожок в Рязанской области. После окончания школы она переехала в Москву, где стала комсоргом министерства торговли.
Знакомство с генеральным секретарем ЦК Монголии Юмжагийином Цеденбалом было настоящей спецоперцией, но об этом Настя узнает только спустя долгие годы.
В 1941 году у нее был жених Дмитрий. Когда он ушел на фронт, она обещала, что дождется, и они обязательно сыграют свадьбу и будут жить долго и счастливо. Но в 1943 году Дмитрий написал ей с фронта, что ждать его не надо, он полюбил и женился на другой женщине.
Настино сердце было разбито, и тут в ее жизни появился немногословный, вежливый и очень воспитанный молодой человек из Монголии.
Тибетский монастырь и партийная карьера
Юмжагийн Цэдэнбал совсем не готовился к жизни партийного работника, его привлекала философия, древние книги и долгие размышления о смысле жизни. Но отец юного Юмжагийна был из очень бедной семьи, и не мог купить сыну шелковое одеяние послушника тибетского монастыря.
Когда маленький Юмжагийн пошел в школу, отец дал ему наставление бежать оттуда пока не поздно, и ребенок сбегал два раза: первый раз украл чужую лошадь, а второй – ушел в степь пешком. Но потом ему понравилась учеба, и его жизнь круто изменилась.
В 1924 году была провозглашена Монгольская Народная Республика. На смену китайским чиновникам в шелковых халатах и шапочках с кистями пришли затянутые в военную форму советские комиссары и одетые в костюмы с иголочки представители партийной элиты. Карьеры в новой Монголии строились стремительно, именно такой взлет и ожидал Цэдэнбала.
В 1938 году Юмжагийн Цэдэнбал, окончив институт в Иркутске, руководил техникумом, а через два года возглавил Монгольскую народно-революционную партию.
Судьбоносная встреча, спланированная руководством партии
Юмжагийн Цэдэнбал увлекался Россией, знал наизусть много стихов русских и советских поэтов, читал русскую литературу и мечтал жениться на русской девушке. Об этой мечте узнал посол СССР в Монголии Николай Важин. Впервые встреча русской красавицы Насти и монгольского чиновника произошла именно в квартире Важина. Тогда Настя не обратила внимания на тихого, скоромного юношу, а вот он сразу был покорен красотой и энергией девушки.
И поделился своим впечатлением от русской красавицы с Николаем Важновым, который и доложил наверх о симпатии, проявленной Генеральным секретарем ЦК МНРП Юмжагийном Цэдэнбалом к русской девушке.
Партийное руководство сочло кандидатуру Анастасии Филатовой вполне подходящей на роль будущей жены и дало указания Важину сделать все, чтобы эта пара поженилась.
Первый поцелуй Насти и Юмжагийна тоже был срежиссирован Важиным. Он пригласил Юмжагийна и Анастасию на день рождения своего сына. Когда задували свечи на праздничном торте, именинник, указав на молодых людей сказал, что хочет, чтобы они поцеловались.
После этого Настя и Юмжагийн и стали встречаться. Настя с удовольствием принимала ухаживания Юмжагийна, но долго колебалась, не решаясь принять предложение руки и сердца от монгольского политика.
С девушкой были проведены соответствующие беседы, и вскоре она стала женой Юмжагийна Цеденбала, с которым уехала в Монголию.
Хозяйка Монголии
В Монголии ее приняли настороженно. Многие считали жену руководителя государства своеобразным надсмотрщиком от СССР, следящим за монгольскими политиками. Но энергичная, приветливая и улыбчивая Настя вскоре сумела расположить к себе монгольский народ. С той же любовью и заботой, с какой она заботилась о своих сыновьях (Вячеславе и Зориге), она стала заботиться о судьбе монгольских детей и женщин.
Анастасия Филатова построила первый в Азии детский центр и основала детский фонд. Филатова ввела в Монголии невиданные до этого оплачиваемые четырехлетние декретные отпуска для матерей, открывала кружки, детские сады и пионерские лагеря для детей. Детская и материнская смертность при самой энергичной первой леди снизилась в четыре (!) раза.
Фонд первой леди стал одним из главных учреждений страны, она беспощадно разделывалась с экономящими на подрастающем поколении чиновниками. Анастасия Ивановна могла все, ее боялись, и Монголия на какое-то время стала страной, живущей ради детей. При встречах с Леонидом Ильичом она выпрашивала у Брежнева деньги на свой детский фонд. Тот морщился: «Ты, Настя, дороговато обходишься советскому народу», но ни в чем ей не отказывал.
Забвение и нищета
Но время никого не щадит, и ее любимый Юмжагийн Цэдэнбал стал стремительно спиваться - в молодости, чтобы поддерживать нужные контакты, он стал пить водку и не смог остановиться.
Чтобы супруг не опростоволосился, жена подкладывала ему в карманы записки с нужными словами, списками дел и необходимых документов. Но видя все больше слабеющего супруга, ей пришлось взять власть в Монголии в свои руки. Пока у руля СССР был Брежнев, который весьма благоволил чете Цэдэнбал-Филатовой, ей это сходило с рук. Но как только генсек умер, карьера ее мужа и ее самой стремительно пошла на спад.
Цэдэнбала отстранили от должности Генсекретаря ЦК Монголии по состоянию здоровья. В 1990 году на волне перестройки Цэдэнбала лишили маршальского звания и нескольких советских орденов. Он умер в 1991 году всеми забытый на руках у своей любимой Насти, которой до самой смерти писал записки о своей любви. К великому удивлению Анастасии Филатовой, ее супруга похоронили с высшими военными почестями, как генерала армии.
А на семью обрушилась самая настоящая нищета. Бывшая первая леди вынуждена была распродавать свои драгоценности и ценные вещи. Анастасия вернулась в Россию, где продолжала жить со своим старшим сыном. Младший - Зориг - остался в Монголии со своей семьей и маленькой дочкой, которую назвали в честь бабушки – Настей.
Ее старший сын умер при непонятных обстоятельствах, когда Анастасия была в больнице в 1999 году. Анастасия Филатова-Цэдэнбал ушла из жизни в 2001 году. Она умерла в возрасте 81 года и была похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.
Сейчас младший сын Зориг Цэдэнбал живет и работает в Москве в НИИ, возглавляет созданную им «Академию Ю. Цэдэнбала».
Золотой век Цэдэнбала
Сейчас имя Юмжагийн Цэдэнбала опять на слуху у монгольского народа. Его правление называют золотым веком, а его самого — лучшим монгольским правителем за последние сто лет. В Улан-Баторе ему поставили бронзовый памятник.
Свой памятник есть и у Анастасии Ивановны — он невелик, не особенно красив, не слишком на нее похож, но, наверное, она бы ему обрадовалась.
Бывший детдомовец Долгорсурэнгийн Дагвадорж, ставший известным сумоистом и живущий сегодня в Японии, пожертвовал на него личные деньги. Бюст Анастасии Ивановны стоит напротив старого пионерлагеря, который она превратила когда-то в международный детский центр, выпросив деньги у Брежнева. Скульптор подарил русской жене Цеденбала монгольское лицо — лучшее доказательство того, что эта земля признала ее своей.
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