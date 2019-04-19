В России в конце марта вступили в силу новые правила получения гражданства РФ. Одна из поправок в закон «О гражданстве» предоставляет право президенту России в гуманитарных целях определять категории иностранцев, которые могут оформить гражданство по упрощённой схеме. Он также определит перечень и порядок подачи документов. Упрощение состоит в отмене ряда требований к соискателям российских паспортов.

Migrant.news.tj собрал необходимую информацию о том, кто может получить российское гражданство и как проверить его готовность, какие документы нужны для получения гражданства, в какие сроки рассматриваются заявления о получении гражданства и др.

Изменения в законе в 2019 году

Отменяется требование проживать на территории России со дня получения вида на жительство (ВНЖ) в течение пяти лет непрерывно. Срок проживания считается непрерывным, если человек не покидал Россию больше чем на три месяца в год.

Не нужно подтверждать наличие источника средств к существованию.

Не требуется направлять в страну исхода заявление об отказе от имеющегося гражданства.

Не требуется сдавать экзамен на знание русского языка (относится к русскоязычным).

По сути, к иностранцам из «президентского списка» останется только одно требование — соблюдать Конституцию Российской Федерации. Такое обязательство они будут давать, принося присягу перед получением российского паспорта.

Вторая поправка в закон «О гражданстве РФ», которая вступила в силу 29 марта этого года, касается участников Государственной программы по переселению соотечественников. Действующее законодательство уже позволяет им оформлять российское гражданство в упрощённом порядке. Но сегодня воспользоваться этим механизмом они могут, лишь имея регистрацию по месту жительства в выбранном для переселения субъекте РФ.

По новым правилам регистрация станет необязательной — достаточно постановки на учёт по месту пребывания. При этом у таких соотечественников должно быть разрешение на временное пребывание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Все перечисленные документы должны быть оформлены в регионе, куда переселяются участники Госпрограммы.

Что это значит? Ранее, подать заявление на гражданство можно было только при наличии на руках удостоверение участника госпрограммы, РВП и прописки по РВП. Теперь же не обязательно делать прописку по РВП, а подавать на гражданство можно имея на руках регистрацию (миграционный учет).

Гражданство РФ в упрощенном порядке

Очень часто таджикистанцы, работая в России, хотят получить российское гражданство, оно и понятно, ведь этот документ дает им множество привилегий, к тому же между Таджикистаном и Россией действует двойное гражданство.

Если вы хотите получить гражданство России, но не знаете как, то информация ниже для вас. Есть три способа получения гражданства — упрощенный, общий и через программу переселения. Рассмотрим каждый из них.

Упрощенный порядок приема в гражданство Российской федерации подразумевает необязательность 5-летнего проживания в России по ВНЖ для того, чтобы стать гражданином РФ.

Другими словами, главные преимущества упрощенного получения Российского гражданства — это необязательность получения и проживания по РВП или ВНЖ (в зависимости от ситуации), а также возможность укоротить срок получения гражданства с 5-6 лет до 1 года и даже меньше.

Кто может получить гражданство в упрощенном порядке

Гражданство Российской федерации в упрощенном порядке могут получить:

иностранные граждане, у которых как минимум 1 родитель – гражданин РФ;

иностранные граждане, рожденные на территории РСФСР и обладающие гражданством СССР

иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами РФ не менее 3 лет;

иностранные граждане, у которых есть совершеннолетние нетрудоспособные дети с российским гражданством, при условии отсутствия второго родителя;

иностранные граждане с детьми – гражданами РФ без второго родителя;

недееспособные лица, у которых есть трудоспособные 18-летние дети с гражданством РФ;

иностранные граждане, получившие профессиональное образование в России после 1 июля 2002 года, и проработавшие на территории России не менее 3 лет до момента подачи заявления на российский паспорт и гражданство РФ;

иностранные граждане, ведущие законный бизнес в России не менее трёх лет, с прибылью не меньше 10 миллионов за этот период;

высококвалифицированные специалисты, работающие на территории РФ не меньше 3 лет на момент подачи заявления;

владельцы предприятий, инвестирующие в экономику России, чей налоговый взнос на момент обращения за гражданством составил не менее 6 миллионов рублей, а чистые активы составляют не менее 100 миллионов рублей;

носители русского языка;

участники программы переселения соотечественников;

лица, получившие статус «беженца»;

прием в российское гражданство в упрощенном порядке предусмотрен для ветеранов ВОВ, проживавших на территории СССР;

также на получение российского гражданства в упрощенном порядке могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Процедура получения

Для того чтобы получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, нужно соблюсти требования приема в российское гражданство и собрать минимально необходимый для этого пакет документов:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий место проживания;

документ, подтверждающий законный источник дохода и средств к существованию;

отказ от подданства другого государства; В случае с Таджикистаном это не применяется, так как между странами подписано соглашение о двойном гражданстве.

сертификат о сдаче экзамена по русскому языку на гражданство. Это требование не относится к русскоязычным заявителям.

А также документы, которые варьируются в зависимости от категории «льготного» получения российского гражданства, то есть документ, подтверждающий основание иностранного гражданина для получения паспорта РФ в упрощенном порядке. Это могут быть:

документы родственников – граждан РФ;

свидетельство о браке с гражданином РФ;

документ, подтверждающий прошлое гражданство СССР;

И так далее в зависимости от основания получения гражданства России в упрощенном порядке.

С этими документами нужно прийти в территориальное отделение ГУВМ МВД, где сотрудник рассмотрит вашу конкретную ситуацию, выдаст бланки заявления на получение гражданства России, а также квитанцию для оплаты госпошлины на гражданство.

В зависимости от вашей ситуации и льгот при получении гражданства РФ, представитель госорганов объяснит вам дальнейший алгоритм действий и порядок получения гражданства РФ, а также утвердит список документов.

После того, как пакет документов для гражданства РФ с заполненными заявлениями на гражданство России и оплаченной квитанцией на госпошлину будет собран, вы снова приходите в госорганы и передаете свою заявку с пакетом документов на гражданство РФ на рассмотрение.

Госпошлина

Как мы уже писали выше, госпошлина за российское гражданство в 2019 составляет 3500 рубле для подачи в общем порядке.

Госпошлина для получающих гражданство РФ в упрощенном порядке составляет 2000 рублей.

Сроки получения

Сроки получения российского гражданства в упрощенном порядке – это главное преимущество такого способа. Если на общем основании для прохождения всех этапов оформления гражданства РФ сроки минимум от 5 лет, то срок получения гражданства РФ в упрощенном порядке – до 1 года и менее.

При упрощенной процедуре срок рассмотрения заявления на гражданство РФ миграционными органами составляет 6 месяцев.

В отдельных случаях, например упрощенное гражданство РФ для граждан Казахстана может быть рассмотрено и получено после подачи заявки уже через 3 месяца.

Потому что по международному договору, который Россия заключила с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, выходцы этих стран могут получить гражданство РФ уже через 3 месяца после подачи заявления на российское гражданство.

Гражданство РФ по программе переселения

Программа переселения соотечественников существует с 2007 года, и создана она, чтобы помочь тем, кто ранее проживал на территории СССР, вернуться на родину, а также поменять документы Советских республик на российское гражданство.

Стать участником программы и получить российское гражданство по программе переселения могут следующие категории иностранных граждан:

Те, чьи родственники по прямой линии проживали в России.

Те, кто ранее имел гражданство республик СССР, РСФСР.

Те, кто раньше проживал в одной из республик СССР и обладал советским гражданством.

Те, кто проживают за границей России, но относятся к народам, проживавшим на территории этой страны, а также их потомки.

Воспользоваться упрощенным получением гражданства РФ также могут члены семей участников программы переселения.

Участники программы переселения соотечественников при получении гражданства РФ имеют ряд привилегий:

Не нужно оформлять вид на жительство (ВНЖ), только разрешение на временное проживание (РВП).

Сразу после оформления РВП и регистрации по месту проживания или постановки на миграционный учет можно подавать заявление на гражданство РФ по переселению.

Не нужно подтверждать источник дохода.

Не нужно сдавать экзамен по русскому языку на гражданство и предоставлять сертификат.

Сроки получения гражданства РФ по программе переселения соотечественников

Срок получения гражданства РФ по программе переселения составляет 1 год и меньше.

Срок рассмотрения заявления на российское гражданство по переселению составляет всего лишь 3 месяца.

Далее мы подробнее расскажем, как получить гражданство РФ по переселению.

Документы на гражданство РФ по программе переселения

Для получения российского гражданства по программе переселения по упрощенной форме в качестве участника программы в госорганы по месту жительства нужно предоставить следующие документы:

два экземпляра заявления – бланки на гражданство РФ по программе переселения в заполненном виде;

РВП или ВНЖ РФ;

доказательство участия в программе переселение соотечественников (свидетельство);

фотографии заявителя 3х4 в трех экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;

документ, свидетельствующий об отказе от второго гражданства;

квитанция об оплате госпошлины в размере 3500 рублей;

если заявителю от 14 до 18 лет, то нужно его письменное согласие;

если человек менял фамилию, то нужен соответствующий документ, подтверждающий смену фамилии.

Гражданство РФ в общем порядке

Получить гражданство и паспорт РФ иностранному гражданину в общем порядке значительно труднее и занимает гораздо больше времени, нежели в упрощенном. Поэтому, прежде чем выбрать такой способ, проверьте и убедитесь, что вы не относитесь ни к одной категории людей с упрощенной формой выдачи гражданства РФ, о которой мы расскажем в последующих разделах данной статьи.

Федеральный закон «О гражданстве РФ» предусматривает к иностранцу, подающему документы на гражданство РФ, следующие требования:

Проживать на территории РФ без перерывов не менее пяти лет по ВНЖ. Допустимый перерыв – 3 месяца в течение 1 года. (Исключение по сроку проживания составляют только люди с особыми заслугами перед родиной и те, кто проживая в странах СССР три года и больше отслужил в Вооруженных силах РФ).

Иностранцу необходимо иметь подтвержденный достаточный для проживания минимальный доход в России.

Взять на себя обязательства исполнять и соблюдать Закон и Конституцию РФ.

Отказаться от гражданства другого государства, обратившись за этим, например, в консульство своей страны на территории России.

Получить сертификат о знании русского языка.

Сроки получения гражданства РФ

Срок получения гражданства России иностранными гражданами в общем порядке занимает от 5 до 6 лет и более.

5 лет иностранный гражданин должен прожить в России по виду на жительство РФ и после этого подавать нужные документы на гражданство РФ.

После чего срок рассмотрения заявления на российское гражданство и ответ займут около 1 года.

Процедура подачи

Процедура получения российского гражданства на общих условиях для иностранного гражданина проходит в несколько этапов:

Пересечение границы (с визой или без), получение миграционной карты.

Постановка на миграционный учет.

Оформление и получение РВП (белорусам нужно пройти только постановку на учет).

Получение вида на жительство РФ.

Получение гражданства РФ иностранным гражданином.

Когда все документы будут на руках (перечень вы найдете далее в статье), а за плечами будет 5 лет, прожитых на территории России по виду на жительство, можно будет смело идти с заявлением на гражданство Российской федерации в отделение управления по вопросам миграции МВД России по месту проживания и подавать прошение на гражданство РФ.

Документы на гражданство РФ

Для получения гражданства РФ в общем порядке мигранту нужно предоставить следующий пакет документов:

два заполненных заявления на получение гражданства РФ по образцу;

документ, удостоверяющий личность;

копию ВНЖ иностранного гражданина, заверенную нотариусом;

отказ от гражданства предыдущего государства (в двух экземплярах);

квитанцию об оплате госпошлины;

свидетельства о рождении и о браке;

фото заявителя в 4-х экземпляров;

аттестат или другой сертификат об образовании;

если менялась фамилия или имя, нужны документы, свидетельствующие об этом;

документ, подтверждающий официальный источник дохода в России;

подтверждение знания русского языка (аттестат РФ или РСФСР, или сертификат о сдаче экзамена);

свидетельства о рождении детей.

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