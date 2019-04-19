Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский Союз (ЕС) предоставили финансовую поддержку для публикации отчёта последней сельскохозяйственной переписи в Таджикистане, проведенной в 2013.
Сельскохозяйственная перепись необходима для оценки текущего состояния и актуальных тенденций в сельском хозяйстве страны. Это широкий спектр статистической информации для разработки политики и планирования сельского хозяйства.
Издание содержит информацию и данные о сельскохозяйственных угодьях, виноградниках и садовых участках, использовании минеральных удобрений и химикатов для выращивания сельскохозяйственных культур, животноводстве, растениеводстве и продуктивности, а также об использовании отдаленных пастбищ для выпаса скота и т.д. – вся информация предоставлена разбивкой по категориям производителей.
“Сельскохозяйственная перепись является значимым источником всеобъемлющих и достоверных данных для всех стран мира, - сказал представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдиев. - Это позволит понять экологические проблемы, которые могут повлиять на сельскохозяйственное производство, такие как использование удобрений и пестицидов, лесной и почвенный покровы и другие. Данные о домохозяйствах из сельскохозяйственной переписи также могут раскрыть социальные тенденции, влияющие на продовольственную и пищевую безопасность, например изменения в структурах домохозяйств и демографическом развитии”.
Информация, предоставляемая местными органами власти, представителями агробизнеса, фермерами, торговыми и фермерскими ассоциациями, специалистами по распространению знаний и исследователями, разработана для точной картины состояния сельского хозяйства, которое предоставляет разработчикам законов и политики необходимую информацию при рассмотрении и разработке норм и законодательных актов для поддержки сельскохозяйственного сектора.
Электронная версия издания доступна на таджикском и русском языках на сайте Агентства по статистике Таджикистана.
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