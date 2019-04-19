Заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Назар Одиназода в коротком интервью «АП» рассказал о целях распоряжения по повышению цен на все предоставляемые мобильными компаниями услуги.
Он также сказал, при каких условиях в него могут внести изменения.
- Есть разговоры о том, что распоряжение по повышению стоимости мобильных услуг могут отменить в ближайшее время. Это правда?
- Нет, это не правда. Распоряжение будет действовать. По истечению второго квартала мы проанализируем. Неизвестно, какую именно услугу потребители будут использовать больше. Голосовые звонки или интернет? Мы увидим, какие доходы будут у мобильных компаний. Если будет сильное изменение, то мы пересмотрим распоряжение, а если нет, то распоряжение будет действовать и дальше.
-Из-за повышения стоимости интернета все говорят, что ваша служба выполняет роль монополиста, а не службы, которая должна бороться с этим...
- Никто не ограничивал конкуренцию. Если бы мы хотели ограничить конкуренцию, то все бы работали по одинаковой цене и не могли бы устанавливать другие цены и тарифы. Но, мы установили минимальную цену за интернет – 6,2 дирама. А компании могут предоставить нам свои тарифы. Мы рассмотрим эти предложения, если они будут экономически обоснованы.
А какого результата вы ожидаете после повышения цен на мобильные услуги?
-Пока произошли только кардинальные изменения в ценообразовании мобильных услуг. Неизвестно, что будут дальше, что больше население будет использовать – интернет или голосовые услуги. Посмотрим, будут ли у компаний доходы или, наоборот, будет ущерб? Мы не можем угадать, как поведет себя потребитель, и какие будут доходы.
Поможет ли повышение цен на услуги мобильных компаний госбюджету?
Понимаете, никто не примет постановление просто так. Специалисты работали, анализировали. По нашей информации, в 2015 году люди использовали 6,2 млрд минут при международных голосовых звонках. В 2018 году использовали всего лишь 600 млн минут. То есть международные разговоры снизились в 6 раз. Во-первых – доходы мобильных компаний уменьшились за счет голосовых международных вызовов, а во-вторых исчез источник налоговых поступлений. Принимая во внимание все это и был принят это документ. А налоги были как до этих изменений, так и сейчас будут.
- А вы сами пользуетесь интернетом?
Да, у меня есть как мобильный интернет, так и домашний. Хочу отметить, что цены на интернет от интернет-провайдеров не изменились. В моем тарифе было 800 мегабайт интернета, и я его полностью не использовал.
- А что вы делаете в интернете?
Я читаю экономические новости на сайтах Ховар, Азия-Плюс, казахские и российские сайты. Только после работы. И мне вполне хватает.
А как вы думаете, какая ситуация будет в сельских районах? Там же нет проводного интернета? И как на счет информационной безопасности?
- Простите меня, но все это время наша информационная безопасность не была под угрозой. Или только в этом году угроза начнется? Человек, которому нужен интернет, будет использовать его экономно. Я не хочу обвинить молодежь, но они, в основном, заходят на сайты порнографического и насильственного характера. Как вы думаете, это не будет влиять на мировоззрение молодежи? При этом, все школы и госучреждения обеспечены интернетом, поэтому никто без интернета не останется.
Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действует линейка единых тарифов на мобильные услуги с абонентской платой в 25, 30 и 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров и СМС.
Интернет-пакеты, которые предлагали сотовые операторы ранее, тоже исчезли: абоненты будут платить за каждый мегабайт 0,062 сомони.
По информации мобильных компаний, прежние тарифы с абонентской платой будут действовать до конца оплаченного срока.
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Гость1
А он не пробовал заняться своей непосредственной работой, а не сбором статистических данных?
Jango1
Mojno zablokirovat opridelennie siati. Hotya tam vse umnie sidyat
Асрор1
По нашей информации, в 2015 году люди использовали 6,2 млрд минут при международных голосовых звонках. В 2018 году использовали всего лишь 600 млн минут. То есть международные разговоры снизились в 6 раз. Подарите пожалуйста ему калькулятор, хоть считать научиться. Как такие люди работают руководителями в таких ответственных структурах?
Исмоил1
с такими чиновниками Таджикистан не скоро выберется из кризиса
Гость2
У меня плохие предчувствие об этих затей службы, я не экономист, но по моему больше дохода будет от многих пользователей с недорогим интернетом, нежели малим пользователями с дорогим интернетом. Всякий роскошь для среднего нашего гражданина всегда в долг или кредит. Например я пользовался самим дешевым тарифом БИТ 50 от Мегафон Таджикистан с абон. платой 46 сомони, скорость так себе, но зато каждый день 350 МБ, за месяц в среднем 10 ГБ трафика получалось. Теперь вместо 46 сомони, мне за этот 10 ГБ по цене 6,2 дирам придется больше 600 сомони потратит. И теперь возникает вопрос кому надо такой интернет? 13 раз дороже, вдумайтесь 13 раз (по сравнению БИТ 50).
Dushanbe2
Ну вот те, кто призывал отказаться от мобильного интернета, но поторопились в то же время купить годовые пакеты. Вы сами себе сделали медвежью услугу и оттянули момент возможного снижения цен и отмены этого ненормального по всем экономическим законам решения. В результате отчеты операторов за 2 квартал покажут существенный рост доходов компаний, и чиновники отрапортуют о правильном решении. Хотя анализ будет правильнее делать уже в 3 и 4 кварталах, когда все будут сидеть на пакетах, а мобильным интернетом сверх пакета будет пользоваться меньшинство.
Свободный2
Он говорит, что читает Азия плюс.Так пусть он прочтёт, что они все там ....! Им только иметь халявные деньги от и без того бедного народа! Элементарно, что будут делать те у кого бизнес через интернет? Налоги им блин подавай! Вы с начало создайте людям нормальные условия для бизнеса! Многие люди боятся открыть свой бизнес потому, что у нас в налоговой одни взяточники! На скольких предприятиях я не работал везде налоговая только и делает, что только обдирает бизнесменов! Вместо того, чтобы поддержать. Чтоб они процветали и приносили больше пользы народу и государству. Очень много частного бизнеса даёт работу людям по месту жительства, тем самым сокращая на сколько можно миграцию. А тем временем президент ездит и подписывает соглашение по мигрантам. Вместо того, чтоб встрехнуть чиновников! Он должен понимать, что всему есть конец и придел! Сколько мощи в нашем народе и стране, который просто не используется, только потому, что все думают о своем кармане и единовременной прибыли!
тавлак2
международные разговоры снизились в 6 раз в результате распоряжения Антинародной Службы о повышении цен на звонки в Россию, господин НЕуважаемый госчиновник
ardasher2
Позор!!!
Джамшед2
задолбали уже со своей забо той о народе. Может раз подумали об молодежи обеспечивая им места для работы а не ограничиванием прав человека. Пиздец самые умные. Знают куда заходят молодежь. Сами деньги лопатай загребают могут позволить роскошь. Вот в таджикистане интернет это иоскошь которую могут позволить такие болваны и корумпированые чиновки кто принимает такие законы.
Дуст2
Я читаю экономические новости на сайтах Ховар, Азия-Плюс, казахские и российские сайты. Только после работы. И мне вполне хватает. --С вашим уровенм знания, мировозрением и мышлением вам и 10 мегабайтов предостаточно. Будь на вашем месте достойный человек, он бы читал мировые новости на английском, изучал мировую практику и потом принимал бы решения. Столько лет на госслужбе и никого профессионального развития. Могли бы изучать английский, учится дистанционно на курсах по профессиональному развитию. К сожалению все наши кадры такие.