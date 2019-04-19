В 2007-2018 годы со стороны французских инвесторов в экономику Таджикистана было направлено $86,6 млн, из которых $67 являются прямыми инвестициями.
Об этом говорилось на прошедшем 18 апреля в Душанбе форуме деловых кругов Таджикистана и Франции с участием представителей государственных структур.
Во встрече приняли участие глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода и государственный секретарь по иностранным делам Франции по внешней торговле, туризму и франкофонии Жан-Батист Лемуан.
Отмечалось, что торгово-экономические связи между двумя странами укрепляются с каждым годом, что способствует наращиванию товарооборота между этими странами.
В раках форума состоялись встречи предпринимателей Таджикистана и Франции в формате «B2B» («предприниматель с предпринимателем»), в ходе которых обсуждались возможности налаживания двустороннего сотрудничества.
Согласно официальным статистическим данным Таджикистана, объем двустороннего таджикско-французского торгового оборота в прошлом году составил всего около $17 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом в три раза.
Практически весь объем товарооборота между этими странами приходится на импорт французской продукции Таджикистаном.
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