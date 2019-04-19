Повышением цен на интернет мы настраиваем народ против правительства, ведь большинство не знают, что есть такой орган, как Антимонопольная служба, заявил Саидджафар Усмонзода, депутат нижней палаты парламента страны, лидер Демократической партии Таджикистана в прямом эфире Радио «Точикистон» сегодня, 19 апреля.

В прямом эфире радио сегодня утром обсуждалась тема повышения цен на мобильный интернет и другие мобильные услуги. В дискуссии участвовали Раджабали Махсидинов, представитель Антимонопольной службы, Исмоилзода Хуршед, заместитель председателя Налогового комитета, Саиджафар Усмонзода, депутат нижней палаты парламента страны, лидер Демократической партии Таджикистана и Шахло Акобирова, председатель Совета по СМИ.

Как отметили в эфире, Служба связи, несмотря на приглашение, не отправила своего представителя на программу.

«До сегодняшнего дня ни одна оппозиционная сила или другие силы не могли сделать население недовольными правительством. Граждане от 5 до 80 лет используют интернет, и большинство выступили против повышения цен. Впереди у нас - выборы, и парламентские, и президентские. Перед выборами мы не можем поступать так, вследствие чего почти 7-8 млн. граждан останутся недовольными», - отметил лидер

Демпартии.Усмонзода сказал, что, конечно, стоит учитывать пополнение бюджета страны, но надо находить для этого другие источники.

«Наша страна демократическая. В течение 25 лет я слушал послание президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона. Но ни в одном из них не говорилось - усложнять жизнь граждан. Наоборот говорилось об облегчении жизни населения и приведении в порядок работы государственных структур», - сообщил депутат.

По его мнению, информацию надо фильтровать, но не в пользу Службы связи. Он также задался вопросом, кто на самом деле стоит за этим повышением.

«Затруднения у кого? У Налогового комитета, Антимонопольной службы или Службы связи? Кто так деликатно и профессионально провёл эту инициативу? Я не думаю, что Антимонопольная служба с удовольствием приняла решение о повышение цен. Они поступали на основе данных и анализов других структур», - отметил Усмонзода.

По его мнению, новые цены на связь не соответствуют доходу жителей страны, и качество услуг не соответствует этой сумме.

«Это решение требует поправок. Эти цены никак не соответствуют карману жителей страны. Качество и скорость интернета тоже не соответствует этим ценам. Интернет надо делать дешёвым», - убежден депутат.

Саидджафар Усмонзода также сообщил, что в парламенте обсудили данный вопрос и отправили правительству свои предложения.

«Я думаю, что правительство изучит этот вопрос и обязательно учтет мнение граждан. Мы стали свидетелями того, как пытались поднять цены на сим-карты, но правительство отменило это нововведение», - напомнил Саидджафар Усмонзода.

Представитель Налогового комитета поддержал инициативу о повышении цен и рассказал в прямом эфире радио о снижении доходов в бюджет страны.

Представитель Антимонопольной службы также поддержал инициативу своего органа и пытался объяснить, что до этого интернет стоил дороже.

Шахло Акобирова говорила о влиянии повышения цен на СМИ и свободу слова.

Также в эфире были озвучены мнения специалистов и граждан.

Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действуют линейка единых тарифов на мобильные услуги. Линейку единых тарифов разделили на три вида: с абонентской платой в 25, в 30 и в 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров.

Новые тарифы Tcell назвал «Салом» (1,2,3), «Мегафон Таджикистан» - «Простой» (1,2,3), а Babilon-М - «Муносиб» («Подходящий» - 1,2,3), «Билайн» - «Куллай» («Удобный» - 1,2,3).

Антимонопольная служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, с сегодняшнего дня один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов будет стоить не менее 63 сомони против 30-35 сомони прежних. Получается, мобильный интернет в Таджикистане подорожал в более, чем два раза.

Интернет-пакеты, которые предлагали сотовые операторы ранее, тоже исчезнут: абоненты будут платить за каждый Мб 0,062 сомони, и продавать их не будут, но проданные действовать будут.

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