Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила на два месяца таджикских спортсменов – чемпионов мира по самбо Бехруза Ходжазода и Хушкадама Хусравова от соревнований по дзюдо, проводимых под своей эгидой.

Международная федерация дзюдо уже отправила официальное письмо национальной Федерации дзюдо Таджикистана. Причиной наказания двух ведущих дзюдоистов республики стало их несогласованное участие в чемпионате мира по самбо в 2018 году .

Согласно регламенту IJF, дзюдоистам, входящим в международный рейтинг организации, запрещено принимать участие в соревнованиях по любым другим силовым видам спорта, кроме дзюдо.

Напомним, Бехруз Ходжазода чемпион мира по самбо 2017 года, а Хушкадам Хусравов победителем мирового первенства 2018 года.

Из-за двухмесячной дисквалификации Ходжазода пропустит ближайший чемпионат Азии, что может помешать ему в завоевании рейтинговых очков для попадания на Олимпийские игры Токио-2020.

Что касается Хусравова, он имеет хороший рейтинг среди самбистов, но в дзюдо выступает мало, его данные сохранились на базе IJF за предыдущие соревнования.

Хушкадам Хусравов

Согласно информации источника «АП», о регламенте Международной федерации спортивное руководство страны знало, но не согласовало выступление Ходжазода на чемпионате мира по самбо.

Чемпионат Азии состоится в ОАЭ 20-23 апреля.

В топ-50 мирового рейтинга входят 4 таджикских дзюдоиста:

Комроншох Устопириён (13-е место, 90 кг), Бехруз Ходжазода (23-е место, 73 кг), Саиджалол Саидов (42-е место, 100 кг) и Сомон Махмадбеков (50-е место, 73 кг).

Мировой лист определит будущих участников очередных Олимпийских игр. Выступление на международной арене приносит в копилку дзюдоистов разное количество очков в зависимости от статуса турнира. Кто в итоге поедет на Игры-2020 и определит итоговый багаж очков дзюдоиста. Окончательный вариант олимпийского рейтинга будет опубликован 25 мая 2020 года. Прямые путевки получат лучшие 18 спортсменов в каждой весовой категории.

Сейчас в олимпийском рейтинге Бехруз Ходжазода выполнил олимпийскую норму и от него потребуется не потерять эту позицию. Ему будет тяжело вернуть завоеванные позиции, так как кроме чемпионата Азии ему предстоит пропускать еще два важных турнира, где идет борьба за рейтинг, это Гран-При в Баку (10-12 мая) и Хоххоте (Китай, 24-26 мая).

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