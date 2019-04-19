Агентство Bloomberg 18 апреля опубликовало рейтинг самых "несчастных" и "счастливых" экономик мира. Список "несчастных" в 5-й раз возглавила Венесуэла.
Правительство Венесуэлы не публикует экономические данные с 2016 года. Однако эксперты агентства Bloomberg полагают, что инфляция в 2019 году в стране достигнет 8 млн %. В 2018 году инфляция оценивалась в 930 тыс. %.
В первую тройку также вошли: Аргентина и ЮАР. На четвертом месте Турция, следом идут Греция и Украина. Как отметил Bloomberg, эти страны переживают тяжелые экономические потрясения.
В 10-ку вошли: Испания, Уругвай, Бразилия, Сербия и Саудовская Аравия.
Россия вошла в двадцатку самых убогих экономик мира - она на 17 месте, пишет РБК.
Основанием для включения в рейтинг является сочетание сильной инфляции с высокой безработицей, именно оно, по мысли составителей «Индекса несчастья», сильнее всего подрывает уровень жизни обитателей попавших в него стран.
Наименее несчастной экономикой Bloomberg второй год подряд называют экономику Таиланда. На втором месте – Швейцария, на третьем – Япония и Сингапур. В двадцатке стран с самым низким рейтингом несчастья в экономике – Чехия (6), США (13) и Великобритания (16).
Рейтинг экономического счастья составлен агентством Bloomberg. 62 страны в нём ранжированы по тому, как их жители должны чувствовать себя при существующей экономической ситуации. Согласно этой концепции, жители России должны чувствовать себя несчастно.
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