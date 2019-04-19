Законы о наказании за распространение недостоверных новостей и оскорблении власти действуют в России уже почти месяц. Однако до сих пор ни авторы закона, ни чиновники публично не объяснили, как именно определить "достоверность" и что считать "явным неуважением к обществу, государству, официальным государственным символам", пишет Русская служба «Би-би-си».

Издание рассказало о закрытой встрече представителей Роскомнадзора и Генпрокуратуры с руководителями российских изданий.

На ней представители Роскомнадзора сказали, что считают оскорблением власти фразы «„Единая Россия“ — жулики и воры» и «Путин — вор», пишет Медуза.

Руководителей СМИ, в частности, интересовало, можно ли теперь употреблять в прессе выражение "жулики и воры", автор которого - политик Алексей Навальный - использует его для критики в адрес "Единой России". Это выражение оказалось востребованным и на акциях протеста оппозиции.

Кроме того, руководители СМИ спросили, могут ли их издания цитировать участников митингов, если они скандируют: "Путин - вор". Присутствовавший на встрече замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин опять же высказал свое мнение по этому поводу: да, он бы посчитал это оскорблением власти, рассказал собеседник Би-би-си. Субботин при этом напомнил, что в любом случае такую оценку сначала должна дать прокуратура.

Журналистам заявили, что применяться закон будет "разумно" и "точечно". Чиновники пообещали, что сначала Роскомнадзор будет предупреждать, а не блокировать сайты СМИ.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Первый закон вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан. За публикацию так называемых фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона, пишет Радио "Свобода".

За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.