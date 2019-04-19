В рамках проекта по развитию компетенций в области топливной безопасности в Душанбе в гостинице Hilton прошла сессия обучающей программы для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный класс». Программа была подготовлена совместно ведущими российскими экспертами по топливу и эксплуатации двигателей – представителями РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и сети АЗС «Газпромнефть».
Открывая мероприятие, генеральный директор «Газпром нефть - Таджикистан» Фарход Мирзоев отметил, что данная встреча призвана ответить на ряд актуальных вопросов партнёров, в том числе о том, почему при отсутствии законодательных предписаний «Газпром нефть» в республике реализует топливо только высшего класса – Евро-5.
«Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы наши партнеры лучше понимали преимущества того топлива, с которым мы имеем дело, почему оно столько стоит, как оно влияет на двигатель и расход и почему «Газпром нефть» работает только с этим классом и ни с каким больше», – сказал Мирзоев.
О теоретических основах технологий производства и контроля качества топлива, а также о практике применения нефтепродуктов участникам тренинга рассказали ведущие российские эксперты в сфере нефтяной промышленности и применения нефтепродуктов – Леонид Багдасаров, доцент Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, и Виктор Чуяков, руководитель программы «Нефтеконтроль» ДРП «Газпром нефти».
«Евро-5 – это топливо с содержанием серы не больше, чем 0,001%. Достигнуть такого качества можно лишь с помощью глубокой гидроочистки, то есть обработкой компонентов бензина при высоком давлении на катализаторе водородом», - отметил Леонид Багдасаров.
«Всё, что выбрасывается из выхлопной трубы автомобиля, попадает в окружающую среду, и зеленый листочек, который на свету поглощает выброшенный углекислый газ, превращает его обратно в кислород. Так вот, если мы обожжём этот листочек серной кислотой, он не сможет больше вырабатывать кислород, и это, конечно же, скажется на нас», - добавил Багдасаров.
По его словам, Душанбе – это красивый зеленый город, губить эту зелень и красоту выбросами серы нельзя. Решающая в данном случае мера – ограничить содержание серы в выбросах от сгорания бензина и дизельного топлива.
«Сгорающий водород в четыре с лишним раза теплотворнее углерода. И чем больше в топливе водорода, тем оно лучше. У кого больше всего водорода в мире? У того, у кого больше всего природного газа, – у России. В прошлом году мы произвели 735 млрд кубометров газа, побив все рекорды советского периода. Европа за этот же период импортировала рекордное количество газа – 215 млрд», - отметил спикер.
В своем выступлении Виктор Чуяков рассказал собравшимся об особенностях системы контроля качества сети в Таджикистане на примере сети АЗС «Газпромнефть». Сначала все партии импортируемого топлива при пересечении государственной границы перед таможенным оформлением проходят проверку Таджикстандарта на соответствие техническому регламенту. Если параметры в норме, выдается сертификат соответствия. Затем оперативный и лабораторный контроль осуществляется уже в корпоративной системе сети АЗС: качество нефтепродуктов проверяется испытательными лабораториями при поступлении и отгрузки с нефтебаз, а также на каждой АЗС – не реже 1 раза в месяц. В активе «Газпром нефть-Таджикистана» две стационарные лаборатории – в Душанбе и Кайракуме.
В заключение тренинга участники приняли участие в онлайн-голосовании о том, была ли информация, полученная на встрече, полезной и рекомендовали бы они её другим своим партнерам. Более 90% участников ответили утвердительно.
В итоге они выяснили, что класс Евро-5 – это совсем не маркетинговый ход, а реальная необходимость: во-первых, чем качественнее двигатель, тем более качественного топлива он требует, во-вторых, при использовании Евро-5 – максимально снижается количество вредных выбросов в окружающую среду.
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