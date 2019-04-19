Таджикистан должен ежегодно до сентября определяться и предоставлять России запрашиваемый объем нефтепродуктов, который на следующий год освобождается от уплаты таможенных пошлин. Об этом говорится в поправках, внесенных в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

В поправках отмечается, что таджикская сторона до 5 сентября каждого текущего календарного года должна представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год.

Компетентные органы двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают индикативные балансы.

Кроме того, ежегодно до 15 ноября российская сторона должна получать информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Объемы предоставляемых беспошлинных нефтепродуктов на текущий год сторонами могут быть изменены до 20 августа с учетом обоснованного изменения внутреннего потребления на территории Таджикистана.

Речь идет о беспошлинном предоставлении Таджикистану в частности бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута, битума, сжиженных углеводородных газов, кокса нефтяного.

Поправки одобрены распоряжением правительства России и направлены на согласование и подписание энергетическим ведомствам двух стран.

Заключенное ранее соглашение не предполагало конкретных сроков предоставления предложений по объемам льготного топлива и его согласования сторонами.

За реэкспорт – жесткое наказание

Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан было подписано правительствами двух стран 6 февраля 2013 года. На основе заключенного соглашения Таджикистан стал получать российские нефтепродукты на беспошлинной основе.

До этого Таджикистан в течение трех лет импортировал нефтепродукты из России с учетом таможенных пошлин, что, естественно, сказывалось на розничной стоимости топлива на внутреннем таджикском рынке.

Дело в том, что в мае 2010 года Россия ввела экспортные таможенные пошлины для стран, не входивших тогда в Таможенный союз. Ранее Таджикистан получал российские нефтепродукты по нулевой ставке.

После трехлетних переговоров Таджикистану удалось договориться относительно восстановления беспошлинной поставки топлива из России.

Согласно заключенному в 2013 году соглашению, Таджикистан обязуется не осуществить реэкспорт получаемого российского горючего в третьи страны.

Запрет на реэкспорт распространяется также и на российские нефтепродукты, которые ввозятся в Таджикистан из других государств - участников ЕАЭС.

В случае выявления факта реэкспорта, Россия оставляет за собой право приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Таджикистан.

Недобираем, сильно

Таджикистан ежегодно запрашивает у России до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, которые предоставляются на льготных условиях. Однако практически республика не добирает даже половину этого объема.

Так, согласно официальным статистическим данным, в прошлом году республика импортировала всего около 500 тысяч тонн нефтепродуктов. Более 90% топлива поступило из России.

По условиям заключенного соглашения, если Таджикистан не сможет импортировать определенный на текущий год объем льготных нефтепродуктов, его могут сократить в следующем году.

В ежегодно согласуемом сторонами индикативном балансе обычно более 35% составляет бензин, 25% - дизельного топлива, 10% - авиационного топлива. Оставшиеся около 40% приходятся на другие нефтепродукты.

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