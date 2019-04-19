Таджикистан должен ежегодно до сентября определяться и предоставлять России запрашиваемый объем нефтепродуктов, который на следующий год освобождается от уплаты таможенных пошлин. Об этом говорится в поправках, внесенных в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.
В поправках отмечается, что таджикская сторона до 5 сентября каждого текущего календарного года должна представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год.
Компетентные органы двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают индикативные балансы.
Кроме того, ежегодно до 15 ноября российская сторона должна получать информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.
Объемы предоставляемых беспошлинных нефтепродуктов на текущий год сторонами могут быть изменены до 20 августа с учетом обоснованного изменения внутреннего потребления на территории Таджикистана.
Речь идет о беспошлинном предоставлении Таджикистану в частности бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута, битума, сжиженных углеводородных газов, кокса нефтяного.
Поправки одобрены распоряжением правительства России и направлены на согласование и подписание энергетическим ведомствам двух стран.
Заключенное ранее соглашение не предполагало конкретных сроков предоставления предложений по объемам льготного топлива и его согласования сторонами.
За реэкспорт – жесткое наказание
Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан было подписано правительствами двух стран 6 февраля 2013 года. На основе заключенного соглашения Таджикистан стал получать российские нефтепродукты на беспошлинной основе.
До этого Таджикистан в течение трех лет импортировал нефтепродукты из России с учетом таможенных пошлин, что, естественно, сказывалось на розничной стоимости топлива на внутреннем таджикском рынке.
Дело в том, что в мае 2010 года Россия ввела экспортные таможенные пошлины для стран, не входивших тогда в Таможенный союз. Ранее Таджикистан получал российские нефтепродукты по нулевой ставке.
После трехлетних переговоров Таджикистану удалось договориться относительно восстановления беспошлинной поставки топлива из России.
Согласно заключенному в 2013 году соглашению, Таджикистан обязуется не осуществить реэкспорт получаемого российского горючего в третьи страны.
Запрет на реэкспорт распространяется также и на российские нефтепродукты, которые ввозятся в Таджикистан из других государств - участников ЕАЭС.
В случае выявления факта реэкспорта, Россия оставляет за собой право приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Таджикистан.
Недобираем, сильно
Таджикистан ежегодно запрашивает у России до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, которые предоставляются на льготных условиях. Однако практически республика не добирает даже половину этого объема.
Так, согласно официальным статистическим данным, в прошлом году республика импортировала всего около 500 тысяч тонн нефтепродуктов. Более 90% топлива поступило из России.
По условиям заключенного соглашения, если Таджикистан не сможет импортировать определенный на текущий год объем льготных нефтепродуктов, его могут сократить в следующем году.
В ежегодно согласуемом сторонами индикативном балансе обычно более 35% составляет бензин, 25% - дизельного топлива, 10% - авиационного топлива. Оставшиеся около 40% приходятся на другие нефтепродукты.
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