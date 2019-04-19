Мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали 18 апреля подписал решение, разрешающее мотоклубу «Ирбис-Таджикистан» провести в Душанбе акцию «Открытие Мотосезона-2018».
Зрелищное мероприятие с участием сотен мотоциклов пройдет в субботу, 27 апреля, с 10 до 12 часов, сообщает пресс-служба мэра.
Чтобы принять участие в акции, мотоциклистам нужно будет заранее подъехать к комплексу «Наврузгох», где будет проходить регистрация участников.
По поручению Рустама Эмомали, во время открытия мотосезона сотрудники ГАИ и соответствующие структуры будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок.
Мотоклуб «Ирбис-Таджикистан» известен не только своими мероприятиями.
Один из его участников Фарход Калонов – известный путешественник, активист патриотического проекта «Мы - таджики» - сейчас находится в кругосветном путешествии.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
"Намедонам, ҳайрон мондаам": душанбегиҳо доир ба қиматшавии интернет изҳори назар карданд
Мактаби олии деринтизор дар Хоруғ чӣ ҳол дорад?
Нархи барқи тоҷикистониён аз ҳама болотар дар Осиёи Марказӣ ва ҳатто Аврупо
Аз Қалъаи Вамар то Ғарав - қалъа. Ёдгориҳои таърихӣ ҳимоят мехоҳанд
Машғулиятҳои САҲА барои журналистони ҷавон дар мавзӯи рӯзноманигории экологӣ
Идомаи гуфтушунидҳои Душанбе ва Тошканд оид ба таъйин ва аломатгузорӣ дар сарҳад
Сарбозони Қушӯнҳои сарҳадӣ барои лату кӯби доимии ҳамхизматон маҳкум шуданд
Долони соддашудаи гумрукӣ - иқдоми узвияти ояндаи Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё?
"Шояд фармоиш бекор шуд?". Чаро муштариён ба тарифи нав нагузаштанд?
Панҷ мушкили муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар Русия
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста