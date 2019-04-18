Прошло уже полгода с того дня, когда президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл первый кампус Университета Центральной Азии в Хороге, но мало кто знает, как и чем живет этот маленький студенческий городок.
Мы побывали там в гостях, и сняли для вас небольшую видео-историю.
В Таджикистане он, кстати, считается единственным вузом, где дают образование международного уровня по двум направлениям – экономика и земляные науки. Программа первого направления была разработана вместе с Высшей Школой Экономики России и Стокгольмской школой экономики в Риге. А программа земляных наук – совместно с Университетом Британской Колумбии (Канада).
Попасть в хорогский кампус УЦА в первый год обучения сумели всего 109 студентов, 36 из которых гости – граждане Кыргызстана, Казахстана, Афганистана, Пакистана, Ирана и Сирии.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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