Государственный комитет по туризму (Госкомтуризм) Узбекистана запустил интерактивную карту, с помощью которой можно найти ближайший туалет.
«Санитарно-гигиенические узлы являются неотъемлемой частью развитой туристской инфраструктуры. Как показывают итоги мониторинга, в настоящее время в стране имеется потребность в организации санитарно-гигиенических узлов в общественных местах и объектах, посещаемых туристами», - пояснили в Госкомтуризме.
После многочисленных жалоб туристов в Узбекистане построили 462 общественных туалета. Правительство даже ввело налоговые льготы на постройку и содержание туалетов.
По данным Госкомтуризма, в прошлом году Узбекистан посетили 5,3 млн человек — это почти вдвое больше, чем в 2017-м.
Напомним, в рамках реализации инвестиционного проекта по установке и открытию сети автоматизированных общественных туалетов европейского качества, а также скамеек для отдыха, в Яккасарайском и Шайхантаурском районах города Ташкента начали функционировать два современных биотуалета с точками раздачи Wi-Fi.
До конца года в Ташкенте намерены построить и сдать в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Аз Қалъаи Вамар то Ғарав - қалъа. Ёдгориҳои таърихӣ ҳимоят мехоҳанд
Машғулиятҳои САҲА барои журналистони ҷавон дар мавзӯи рӯзноманигории экологӣ
Идомаи гуфтушунидҳои Душанбе ва Тошканд оид ба таъйин ва аломатгузорӣ дар сарҳад
Сарбозони Қушӯнҳои сарҳадӣ барои лату кӯби доимии ҳамхизматон маҳкум шуданд
Долони соддашудаи гумрукӣ - иқдоми узвияти ояндаи Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё?
"Шояд фармоиш бекор шуд?". Чаро муштариён ба тарифи нав нагузаштанд?
Панҷ мушкили муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар Русия
Дидору гуфтушуниди раиси Маҷлиси миллӣ бо сафири нави ИМА
Ғалабаи “Хуҷанд” ва мусовии “Истиқлол” дар Ҷоми КФО
Рустами Эмомалӣ “Фонди рушди пойтахти Тоҷикистон”-ро таъсис дод
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста