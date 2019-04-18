Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Таджикистан в нем 161 строчку.

По сравнению с прошлым годом страна опустилась на 12 позиций.

Причиной ухудшения ситуации со свободой слова блокировка информационных сайтов и социальных сетей, ликвидация еженедельников «Озодагон» и «Пайк». Также правозащитники вспоминают об аресте журналиста Хайрулло Мирсаидова.

Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders). Рейтинг представляет собой список из 180 стран, ранжированных согласно «уровню свободы местных журналистов».

Ситуацию со свободой слова в Таджикистане «Репортеры без границ» считают «сложной», в связи с чем, страна выделена красным цветом. Если рейтинг Таджикистана упадет еще на одну строчку, то страна будет выделена черным цветом, что будет означать, что в этой стране все «очень плохо».

В рейтинге Узбекистан впервые опередил Таджикистан, и занимает 160 место. Это на пять позиций выше, чем в прошлом году.

Лучше всего со свободой слова в регионе дела обстоят в соседнем Кыргызстане, который расположился на 83 месте. В прошлом году эта страна находилась на 98 месте. Казахстан, как и в прошлом году, занимает 158 место.

Хуже всего ситуация в Туркменистане – эта страна замыкает рейтинг, и занимает 180 место.

Традиционно, в ТОП-3 включены страны Северной Европы — Норвегия, Финляндия, Швеция.

Германия заняла 13-ю строчку, Канада – 18-ю, Франция – 32-ю, Великобритания – 33-ю, США – 48-ю. Китай на 177 месте рейтинга, 179 место занимает КНДР.

Рейтинг составляется на основе анализа ответов журналистов, юристов и социологов из разных стран на вопросы специальной анкеты, разработанной организацией. Вопросы анкеты затрагивают широкий круг тем, связанных с работой журналистов — законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и так далее.

Кроме того, при оценке учитывается ряд дополнительных критериев, таких как число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов.

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