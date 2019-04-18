Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Таджикистан в нем 161 строчку.
По сравнению с прошлым годом страна опустилась на 12 позиций.
Причиной ухудшения ситуации со свободой слова блокировка информационных сайтов и социальных сетей, ликвидация еженедельников «Озодагон» и «Пайк». Также правозащитники вспоминают об аресте журналиста Хайрулло Мирсаидова.
Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders). Рейтинг представляет собой список из 180 стран, ранжированных согласно «уровню свободы местных журналистов».
Ситуацию со свободой слова в Таджикистане «Репортеры без границ» считают «сложной», в связи с чем, страна выделена красным цветом. Если рейтинг Таджикистана упадет еще на одну строчку, то страна будет выделена черным цветом, что будет означать, что в этой стране все «очень плохо».
В рейтинге Узбекистан впервые опередил Таджикистан, и занимает 160 место. Это на пять позиций выше, чем в прошлом году.
Лучше всего со свободой слова в регионе дела обстоят в соседнем Кыргызстане, который расположился на 83 месте. В прошлом году эта страна находилась на 98 месте. Казахстан, как и в прошлом году, занимает 158 место.
Хуже всего ситуация в Туркменистане – эта страна замыкает рейтинг, и занимает 180 место.
Традиционно, в ТОП-3 включены страны Северной Европы — Норвегия, Финляндия, Швеция.
Германия заняла 13-ю строчку, Канада – 18-ю, Франция – 32-ю, Великобритания – 33-ю, США – 48-ю. Китай на 177 месте рейтинга, 179 место занимает КНДР.
Рейтинг составляется на основе анализа ответов журналистов, юристов и социологов из разных стран на вопросы специальной анкеты, разработанной организацией. Вопросы анкеты затрагивают широкий круг тем, связанных с работой журналистов — законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и так далее.
Кроме того, при оценке учитывается ряд дополнительных критериев, таких как число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Машғулиятҳои САҲА барои журналистони ҷавон дар мавзӯи рӯзноманигории экологӣ
Идомаи гуфтушунидҳои Душанбе ва Тошканд оид ба таъйин ва аломатгузорӣ дар сарҳад
Сарбозони Қушӯнҳои сарҳадӣ барои лату кӯби доимии ҳамхизматон маҳкум шуданд
Долони соддашудаи гумрукӣ - иқдоми узвияти ояндаи Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё?
"Шояд фармоиш бекор шуд?". Чаро муштариён ба тарифи нав нагузаштанд?
Панҷ мушкили муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар Русия
Дидору гуфтушуниди раиси Маҷлиси миллӣ бо сафири нави ИМА
Ғалабаи “Хуҷанд” ва мусовии “Истиқлол” дар Ҷоми КФО
Рустами Эмомалӣ “Фонди рушди пойтахти Тоҷикистон”-ро таъсис дод
Академики тоҷик бо ҷоизаи “Ситораҳои Иттиҳод” қадрдонӣ шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста