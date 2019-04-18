Цель «Посольства» — «создать платформу для осмысления опыта проживания в Москве в условиях миграции и включения поэтов и музыкантов из Центральной Азии в общий культурный контекст столицы», передает ИА «Фергана» со ссылкой на фонд V-A-C, который является одним из организаторов проекта.

Занятия в мастерских будут проходить с 27-28 мая по середину июня в Библиотеке имени Некрасова раз в две недели: поэзия — по субботам, музыка — по воскресеньям.

Кандидатам необходимо прислать короткий рассказ о себе и прикрепить свои работы: для поэтической мастерской — два своих произведения, для музыкальной — музыкальную запись или видео. Заявки можно отправить на номер +7(926)411-08-42 в WhatsApp или на адрес [email protected].

В поэтической мастерской будут работать четыре языковые группы — казахская, узбекская, киргизская и таджикская. Организаторы хотели также сделать группу на туркменском, но не смогли найти для нее подходящих ведущих. Тем не менее, поэты из Туркменистана все равно могут подать заявки на участие.

Кураторами этой мастерской станут Андрей Родионов, Абдуммамат Бекмамадов и представители фонда V-A-C, а соведущими — поэты Павел Банников, Жанна Сабаева и Санджар Янышев.

В музыкальную мастерскую приглашаются музыканты любых стилей и жанров, которые работают с традиционной и современной музыкой Центральной Азии. Участники мастерской смогут обменяться опытом с другими музыкантами, представить новые композиции и стать частью лейбла «Посольство».

Ведущими мастерской будут основатель и участник проектов «Сольвычегодск» и «Вторая линия» Михаил Грибоедов и представители фонда V-A-C.

Проект «Посольство» также планирует организовать мастерскую сторителлинга и программу для мам, детей и подростков. Летом проект завершится большим фестивалем в парке «Фили», на котором участники всех мастерских смогут представить свои работы.

Организаторами культурной инициативы является фонд V-A-C, кураторы фестиваля — «Памир-Москва», Библиотека имени Некрасова, парк «Фили», информационное агентство «Фергана» и представители центральноазиатских сообществ Москвы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.