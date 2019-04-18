В Международный день памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, мы решили поднять вопрос об исчезающем виде искусства в Таджикистане – мозаике.
Дело в том, что многие потрясающие мозаики, собранные в Советское время в Таджикистане, не были сохранены, а те, что остались, нуждаются в реставрации. Сохранить, пусть не в реальной жизни, но хотя бы в памяти, архитектурную изюминку Таджикистана взялись активисты и ученые во главе с академическим координатором проекта «Картография Мозаики в Душанбе» Каролиной Ключевска.
- Каролина, о чем ваш проект?
- «Картография Мозаики в Душанбе» - это попытка обратить внимание жителей страны на величайшие художественные произведения из мозаики, которые нас окружают, но которые мы уже давно не замечаем. Отчасти потому, что они давно не реставрировались и потеряли свой привлекательный вид, а также потому, что мы перестали замечать то, что видим перед глазами каждый день. А было время, когда мозаика произвела настоящий фурор в архитектуре страны. Советский Союз адоптировал ее в качестве средства распространения идей, и с 1960-х годов они стали популярным способом украшения общественных зданий.
- Чем удобна мозаика в оформлении зданий?
- Тут много причин. Во-первых, для функциональности: намного легче помыть мозаику, чем красить или белить здание каждый год. Во-вторых, мозаика придает уникальность любому зданию, потому что каждый орнамент – это рассказ художника монументалиста – его субъективная интерпретация общества, в котором он живет, или наоборот, его видение будущего, мечта о том, каким он хочет видеть мир вокруг.
К сожалению, с момента их создания в 1970-х и 1980-х годах, немногие мозаики были сохранены или реставрированы. Более того, после распада Советского Союза многие мозаики были частично повреждены или разрушены. Суровое время и погода, так же как и отсутствие должного внимания и ухода привели к дальнейшему уменьшению их количества. В последние годы мозаика советских времен вызывает все больший интерес, и в настоящее время, во многих других странах бывшего Советского Союза, существуют сайты, посвященные им.
- Получается, теперь такой сайт появится и у нас?
- Да, в ближайшие несколько месяцев мы создадим интерактивный сайт, где будут размещены высококачественные фотографии жилых зданий, школ, детских садов, университетов, заводов, автобусных станций, бассейнов, культурных центров и других зданий, украшенных мозаиками. Наш подход отличается от других проектов на постсоветском пространстве тем, что веб-сайт будет интерактивным и предоставит не только карту, но и высококачественные изображения мозаик и многоязычные (таджикский, русский и английский) рассказы об их происхождении и значении. Таким образом, мы попытаемся сохранить большую часть истории таджикской архитектуры, чтобы будущие поколения жителей могли восхищаться их красотой и ценностью.
Также наш веб-сайт должен стать популярным ресурсом для туристов, которые хотят больше узнать об истории и культуре посещаемых ими мест. Таким образом, мозаики Душанбе, нуждающиеся в документировании и защите для сохранения связей с прошлым и для развития туризма, могут стать ценным ресурсом для привлечения туристов в городские районы. Такие туры уже существуют во многих странах мира, в частности, в Грузии, Украине, Казахстана, России и др.
Пока «Картография Мозаики в Душанбе» - пилотный проект, который согласилось финансировать посольство Объединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Таджикистане, который осуществляется на базе культурного Центра Бактрия в партнерстве с Художественной Академией Таджикистана. Мы начали с душанбинской мозаики, но в будущем охватим всю страну. В нашем фокусе не только мозаика, но также и другие виды монументального искусства – памятники, витражи, работы ремесленников.
- Что вы уже успели сделать в рамках проекта?
- С коллегами из культурного центра "Бактрия" мы провели картирование мозаики Душанбе: мы их фотографировали, обозначали, а после наносили все точки с мозаикой на электронную карту города. На нашей карте сейчас 50 мозаик разных размеров. Также на конкурсной основе мы отобрали команду, состоящую из 7 исследователей, которые сейчас анализируют мозаики.
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